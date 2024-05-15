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    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 15:46 • Новости дня

    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил

    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с командующими военных округов выразил благодарность секретарю Совета безопасности России, экс-министру обороны Сергею Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил страны.

    «Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

    12 мая 2024, 22:49 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны

    Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий

    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества», на пост министра обороны предложена кандидатура гражданского человека, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

    Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

    Коментарии (61)
    12 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

    Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

    Коментарии (14)
    12 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

    Коментарии (26)
    14 мая 2024, 18:20 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай обсудит с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, в ходе переговоров лидеры стран планируют рассмотреть проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», рассказал Ушаков, передает ТАСС.

    В заключение первого дня работы запланирована неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой будут обсуждаться основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, добавил он.

    К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. В частности, будет подписано Совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это развернутый документ на более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – сообщил Ушаков.

    Посещая Харбин, Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, а также возложит цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам и посетит православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

    Ранее Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай.

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    13 мая 2024, 00:44 • Новости дня
    Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука, сообщил Совет Федерации.

    Кроме того, в Telegram-канале Совета Федерации указывается, что на пост руководителя главного управления специальных программ президента выдвинут Александр Линец.

    Напомним, на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Путину список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

    Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, исполняющей обязанности председателя является Галина Изотова, передает ТАСС.

    Ковальчук родился в 1977 году в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), окончил юридический факультет СПбГУ. В 2006 году стал помощником первого вице-премьера, которым тогда был Дмитрий Медведев, затем руководил департаментом приоритетных нацпроектов правительства.

    В 2009 году занимал должность заместителя гендиректора по развитию Росатома, перешел на должность и. о. председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» (ныне – ПАО «Интер РАО»), затем стал председателем правления компании.

    В марте 2024 года был назначен замглавы контрольного управления Администрации президента.

    В воскресенье в Совет Федерации поступили предложенные президентом России кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

    Коментарии (7)
    12 мая 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД
    Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД
    @ Mission of Russia EU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщили в Совета Федерации.

    В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра иностранных дел предложен Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Также Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, Владимира Колокольцева – главой МВД РФ, Александра Куренкова – главой МЧС РФ, Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки, Александра Бортникова – главой ФСБ, Дмитрия Кочнева – директором Федеральной службы охраны, Виктора Золотова – главой Росгвардии.

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

    Коментарии (22)
    15 мая 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

    Четверо из пяти новых врио губернаторов прошли «школу губернаторов»

    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в среду подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Их предшественники перешли на работу на федеральный уровень.

    Так, Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области, Дмитрия Демешина – врио главы Хабаровского края, Алексея Беспрозванных – врио губернатора Калининградской области, Дмитрия Миляева – врио губернатора Тульской области, Илью Середюка – врио главы Кемеровской области.

    Алексею Смирнову 50 лет. Окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт, в последние годы работал первым вице-губернатором Курской области. Проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

    Дмитрий Демешин родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. Работал в Щелковской и Мытищинской прокуратурах. В 2008–2014 годах был зампрокурора Ростовской области и прокурором Калужской области.

    С 2014 года работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019 году занял пост заместителя генпрокурора. Подавал иск об обращении в доход государства имущества производителя макарон «Макфа», возглавлял группу гособвинителей по делу «крабового короля» с Сахалина Олега Кана, занимался делом обвиненного во взятке экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Выпускник третьего потока «школы губернаторов».

    Дмитрию Миляеву 48 лет. С 2014 года он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год работал главой администрации Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора Тульской области.

    Алексею Беспрозванных 44 года, родился в казахстанском Лениногорске, в 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет, позже получил еще одно высшее. Работал в Барнауле, в том числе в ОАО «МТС», затем в Новосибирске и Воронеже. В 2012 году стал вице-премьером Воронежской области. В 2016 году возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра. Увлекается хоккеем, горными лыжами и плаванием, женат, воспитывает двоих сыновей. Является выпускником первого потока «школы губернаторов».

    48-летний Илья Середюк до назначения занимал пост первого вице-губернатора, в настоящее время, как и Алексей Смирнов, обучается на шестом потоке «школы губернаторов».

    Таким образом, четверо из пяти новых временно исполняющих обязанности губернаторов – выпускники или слушатели «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

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    14 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав правительства
    Путин утвердил новый состав правительства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства страны и директоров служб.

    Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Ранее во вторник Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. До этого были утверждены кандидатуры вице-премьеров.

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    14 мая 2024, 18:47 • Новости дня
    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента

    Политолог Мартынов: Владимир Путин сформировал состав администрации президента к выполнению амбициозных задач

    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Состав администрации президента (АП) не претерпел существенных изменений. Большинство руководителей и заместителей сохранили свои должности. Это говорит о том, что Владимир Путин сохраняет высокую степень уверенности в своих кадровых решениях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

    «На долю администрации президента выпало немало испытаний. Сотрудникам АП пришлось на деле доказывать собственную эффективность в жесточайших условиях пандемии, СВО и нелегких процессов по интеграции новых регионов России в единое правовое поле страны. Однако некоторые перемены в АП все же есть», – уточнил политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Охарактеризовать их можно как «точечную донастройку» в связи с конкретизацией планов на новый срок президентства Владимира Путина. Так, заместителем руководителя АП был назначен экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Это во многом связано с амбициозными целями руководства в сфере укрепления благополучия государства», – подчеркнул он.

    Эксперт напомнил, что в состав администрации вошли несколько новых помощников президента.

    «Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В его обязанности будут входить вопросы курирования сектора ОПК и Госсовета. Этот человек обладает колоссальным управленческим опытом. Большую роль в назначении сыграла и специфика вверенного ему региона, который всегда являлся важной частью военной промышленности РФ», – отметил Мартынов.

    «Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также переведен в АП, в том числе чтобы заниматься вопросами кораблестроения. Ему вверена важнейшая область, тесно связанная с вопросами экономики и безопасности. Также АП пополняется Еленой Ямпольской, которая будет отвечать за вопросы культуры. Напомню, она давно заслужила репутацию сторонника насыщения общественной жизни патриотическими смыслами», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, ближайшему окружению Путина предстоит трудиться по целому ряду принципиально важных вопросов. Президенту удалось насытить свою администрацию компетентными специалистами, которые в совокупности сумеют вывести развитие нашего государства на качественно новый уровень», – считает политолог.

    «Разумеется, подобный исход событий стал закономерным итогом кадровой политики Путина. В этом году она заиграла новыми красками. Мы увидели, как сразу несколько губернаторов получили важнейшие федеральные посты», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в настоящее время в России действует уникальная система подготовки управленческих кадров самого высокого уровня, когда начиная с низов люди затем приходят к руководящим постам в регионах, после чего, доказав профпригодность, возвращаются в Москву для принятия важнейших портфелей.

    «Эта система уже зарекомендовала свою эффективность. Однако это не означает, что мы не увидим ее дальнейшего развития. Президент четко дал понять, что создание площадок кадрового отбора продолжится, как и формирование инфраструктуры для постоянного совершенствования подающих надежды талантов», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Должность руководителя администрации главы государства сохранил Антон Вайно. Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого замруководителя администрации президента. Кроме того, пост первого замруководителя администрации президента сохранил Алексей Громов.

    Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля. Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ. Николай Патрушев стал помощником Владимира Путина по вопросам кораблестроения. Также должность помощника получили Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области, и Елена Ямпольская, председатель комитета Госдумы по культуре.

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    15 мая 2024, 04:05 • Новости дня
    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

    Путин рассказал о планах России войти в четверку мировых экономик

    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа, в котором рассказал о целях России, отношениях с Западом и сотрудничестве с Китаем.

    «Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркул, что это невозможно без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Для этого планируется наращивать производительность за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

    Одновременно власти будут заниматься подготовкой «грамотных, современно мыслящих специалистов».

    При этом Путин напомнил, что Россия переживает непростые времена из-за действий западных стран.

    «Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием... Угрожают расчленить нашу страну... Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине: «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине».

    Однако, по словам Путина, переговоры должны учитывать интересы России и обеспечивать ей гарантии безопасности.

    Ненадежность таких гарантий Путин назвал серьезной проблемой.

    «Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – подчеркнул Путин.

    В то же время российский президент напомнил, что Земля – это общий дом всего человечества, и все его жители имеют равные права.

    Также Путин рассказал о задачах, стоящих перед новым составом правительства России, среди которых развитие регионов страны и решение демографических проблем.

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    14 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин переназначил Вайно главой администрации президента

    Путин переназначил Вайно главой администрации президента России

    Путин переназначил Вайно главой администрации президента
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщили в Кремле.

    «Своим указом глава государства назначил Вайно Антона Эдуардовича – руководителем Администрации президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Вайно начал работу в администрации президента России еще в 2002 году и трудился там до 2007 года, когда перешел в аппарат правительства. После переизбрания Путина на президентский пост вернулся в Кремль. C мая 2012 года Вайно был замруководителя администрации президента России, с 12 августа 2016 года – руководителем администрации главы государства.

    Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого заместителя руководителя администрации главы государства. Кроме того, пост первого замруководителя АП РФ сохранил Алексей Громов.

    Кириенко работает в должности первого заместителя руководителя администрации президента с 5 октября 2016 года. Он курирует блок внутриполитических вопросов, включая выборы всех уровней, а также взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, молодежную политику и другие сферы.

    В свою очередь Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля.

    Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ.

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    13 мая 2024, 01:36 • Новости дня
    Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

    Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».

    Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.

    Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.

    Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.

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    14 мая 2024, 11:03 • Новости дня
    Путин назначил своим помощником Дюмина

    Президент Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, следует из данных Кремля.

    На сайте Кремля указано, что Алексей Дюмин назначается помощником президента России, покидая занимаемую ныне должность губернатора.

    Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.

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    14 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай

    Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в Кремле.

    «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с госвизитом Китайскую Народную Республику в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой Путина после его переизбрания на пост президента России и, как ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, станет «ответным шагом на первый официальный визит председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов». Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов, отмечает ТАСС.

    Москву и Пекин связывают узы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, при этом Путин и Си Цзиньпин поддерживают не только регулярные рабочие контакты, но и личные дружеские отношения.

    Согласно сообщению Кремля, лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

    Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

    Программой визита президента России предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Глава российского государства также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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    Зачем США атаковали российский атом

    Запретив два года назад импорт из России нефти, угля и газа, США продолжили покупать российское ядерное топливо. Теперь санкции затронули и его. Однако запрет составлен так хитро, что ничего, кроме цен, может и не измениться. Почему для США так важно сохранить возможность покупать российское ядерное топливо? Подробности

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    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства

    Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности

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    Украинские националисты сдают оборону Харькова

    В ходе наступления в Харьковской области в плен сдались десятки боевиков националистического подразделения «Кракен». Они пожаловались на отсутствие огневых точек и плохую организацию обороны. То, что в области сложилась критическая обстановка для Украины, признал куратор «Кракена» Кирилл Буданов. В экспертной среде считают, что в ходе создания буферной зоны российская армия окончательно разгромит «Кракен». Подробности

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    Германию толкают к сносу памятников освободителям

    Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

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