Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Минюст решил расширить список преступлений, за которые назначаются принудительные работы
Министерство юстиции готовит расширение списка преступлений, которые будут караться принудительными работами, сообщил в Совете Федерации исполняющий обязанности главы Минюста Константин Чуйченко.
По его словам, подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказания в виде принудительных работ в качестве основного, передает ТАСС.