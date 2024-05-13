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Минздрав выявил существенные отклонения по финансированию скорой помощи
Голикова: Минздрав выявил существенные отклонения по финансированию скорой помощи
Министерство здравоохранения выявило существенные отклонения по организации финансирования скорой медпомощи в субъектах страны. Всего по стране не были потрачены 9 млрд рублей, предназначенных на финансирование скорой помощи, сообщила кандидат на пост вице-премьера по соцвопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
По ее словам, Минздравом выявлены существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах, примерно 9 млрд рублей в целом по России отвлечены с целей финансирования скорой медицинской помощи, поэтому регионам поручено устранить образовавшиеся перекосы, передает ТАСС.
Ранее кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявила, что число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться.