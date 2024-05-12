Гладков: Под завалами поврежденного от ударов ВСУ дома в Белгороде остаются люди

Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.0 комментариев
Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.0 комментариев
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?3 комментария
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.7 комментариев
Одержавший победу в конкурсе «Евровидение» швейцарский певец Nemo разбил хрустальный микрофон
Меттлер с песней The Code набрал 591 балл и получил хрустальный микрофон, передает ТАСС со ссылкой на SVT.
После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку, передает РИА «Новости».
«Я испортил его! Но мне дали новый», – сказал позднее певец.
Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».
Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак
По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».
Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.
Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
На некоторых участках на Харьковском направлении российские штурмовики просочились в приграничные села на линии соприкосновения, сообщил Пегов в Telegram. Он подчеркнул, что на Харьковском направлении российские силы «делают все, чтобы овладеть стратегической инициативой».
Как отметил Пегов, сейчас стараются «не говорить об успехах, чтобы дать парням возможность реально закрепиться и не торопить их своими догадками, а также не давать подсказки врагу». По словам Пегова, успехи российских войск на Харьковском направлении стали возможны благодаря многомесячным тренировкам штурмовиков.
Коц в Telegram призвал не рассчитывать на «быстрые прорывы с охватами городов». По его словам, «планомерная боевая работа» на Харьковском направлении «создает дополнительные проблемы» украинским войскам, из-за чего вооруженные силы Украины будут вынуждены направить «резервы с других фронтов». В связи с этим, заявил Коц, можно ожидать «сюрпризов и на других участках линии соприкосновения», которая сейчас значительно увеличилась.
В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
Турецкий политик Челик назвал неуважением к международному праву выходку посла Израиля в ООН
Челик назвал отрадным тот факт, что вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции о предоставлении Палестине некоторые дополнительные права был принят ГА ООН. По его словам, выходка израильского посла показывает непризнание Израилем международного права, передает РИА «Новости».
В пятницу постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации, заявив, что дипломаты «занимаются созданием палестинского террористического государства».
Ранее Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.
FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной
Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.
Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
Голландский вещатель рассказал подробности инцидента, ставшим причиной отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна
Голландский вещатель объяснил, что инцидент произошел, когда Кляйн должен был отправиться в гримерку после выступления на сцене, он неоднократно просил его не снимать, передает РИА «Новости».
Просьбу исполнителя проигнорировали, и он сделал «угрожающий жест» в сторону оператора, при этом он к женщине не прикасался. Было проведено расследование EBU и полиции, но, несмотря на предложенные AVROTROS решения сложившейся ситуации, Кляйна дисквалифицировали.
Вещатель отметил, считает это наказание тяжелым, а отстранение артиста от финала конкурса несоразмерно инциденту.
Между тем, поклонник Йоста Кляйна создал петицию в поддержку артиста, которая набрала уже 117 тыс. подписей.
Европейский вещательный союз отстранил голландского певца Йоста Кляйна от участия в финале «Евровидения». Клейн и его песня Europapa («Европапа») еще до начала конкурса называлась в пятерке возможных победителей.
Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области
По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.
Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».
Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.
Премьер-министр Михаил Мишустин определился с предложениями по вице-премьерам и министрам
В сообщении на сайте правительства России говорится, что Мишустин предложил сохранить должности вице-премьеров в новом правительстве за Юрием Трутневым (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе), Татьяной Голиковой (социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей), Дмитрием Чернышенко (IT, связь, туризм, спорт, культура и СМИ), Маратом Хуснуллиным (строительство и региональное развитие).
В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев(транспортная отрасль), Александр Новак(топливно-энергетический комплекс и экономический блок), Дмитрий Григоренко(финансовая и контрольно-надзорная сфера), Алексей Оверчук(ответственный за международные вопросы).
Министром энергетики России предложен губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министром транспорта – губернатор Курской области Роман Старовойт.
Кандидатура губернатора Хабаровского края выдвинута на должность министра спорта, а новым министром сельского хозяйства предложена Оксана Лут.
Мишустин предложил переназначить министром труда Антона Котякова, Александра Козлова – главой Минприроды, Сергея Кравцова – министром просвещения, Ольгу Любимову – министром культуры, Максима Решетникова – главой Минэкономразвития, Антона Силуанова оставить главой министерства финансов, а Михаила Мурашко – Минздрава.
Также должны сохранить свои должности глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, Алексей Чекунков – глава Минвостокразвития и Максут Шадаев – глава Минцифры.
Ранее президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.
Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.
По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.
Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.
«По моей информации (бывший министр обороны Грузии Давид) Кезерашвили встретился с ними на Кипре, заплатив некоторым 100 тыс. долларов, а некоторым – 50 за то, чтобы те удвоили усилия против грузинского закона о прозрачности», – заявил Леван Николеишвили.
Среди этих политиков он назвал литовского депутата Жигимантаса Павильониса и «других марионеток» «глобальной партии войны», которые хотят «украинизацию Грузии и открытия здесь «второго фронта».
Леван Николеишвили отметил, что председатели комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, «грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии и не считаются с ее суверенитетом, выступают за революционную смену власти, а затем хотят превратить Грузию в полигон».
«Призываю иностранных политиков воздержаться от деструктивных действий вместе с грузинскими радикалами. Ваши дела расшифрованы, а соучастие в попытке государственного переворота обернется для вас непоправимыми последствиями», – предупредил Николеишвили.
Ранее грузинский портал «Репортиори» сообщил, что скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.
Опровержения этой информации пока нет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.
Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через колл-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.
Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.
Коваль: Украина пригласила Польшу участвовать в приватизации промышленных объектов
Чиновник уточнил, что договорился с представителями польского Министерства государственных активов о том, что Варшава отправит делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности приватизации, передает РИА «Новости».
По его словам, Польшу интересуют комбинаты хлебопродуктов, а также химическая и титановая отрасль. Украина также пригласила поляков посмотреть и спиртзаводы, отметил Коваль.
В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках так называемой приватизации на аукцион выставят крупные объекты Украины, и сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.
Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.
Он в интервью телеканалу Sky News назвал это «чрезвычайно опасным», передает ТАСС.
Кэмерон подчеркнул, что западные страны надеются на то, что украинским силам удастся удержать свои позиции в текущем году. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил он.
Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.
По делу о падении автобуса в реку в Петербурге задержан начальник автоколонны ООО «Такси»
Задержанный отвечал за контроль соблюдения «трудовой и транспортной дисциплины», включая «режим труда и отдыха водителей». В СК пояснили, что водителю автобуса, который упал в Мойку, нескольких дней не давали «необходимое время отдыха», передает ТАСС.
Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Погибли семь человек. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, как осуществлялась работа ООО «Такси», а также законность получения российского гражданства водителем.
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.
Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.
Отвечая на соответствующий вопрос, Чемезов сообщил, что танк «естественно смотрели», передает РИА «Новости».
Напомним, Abrams был показан на выставке трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе.