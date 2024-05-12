Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства указали, что попытка атаки была предпринята около 12:30 мск. Киевский режим, по данным ведомства, намеревался нанести удар по объектам на территории РФ, используя БПЛА самолетного типа.

В Минобороны добавили, что российскими средствами ПВО беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что системы ПВО успешно отразили ракетный обстрел Белгорода, уничтожив в небе над городом 12 снарядов, выпущенных украинскими войсками.