11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Разбор рухнувшей части дома в Печоре пообещали завершить к вечеру воскресенья
Разбор обрушившейся части кирпичного пятиэтажного общежития в городе Печоре Республики Коми планируется завершить к вечеру воскресенья, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.
Как сообщили в пресс-службе, разбор завала велся всю ночь, утром в Печору со специнструментом прибыла аэромобильная группа регионального МЧС, передает ТАСС. Там добавили, что завершить разбор завала планируется вечером в воскресенье. Спасатели также приступили к обследованию уцелевшей части здания.
Ранее СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Печоре.
Напомним, в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей, из частично обрушившегося пятиэтажного дома в городе Печора.