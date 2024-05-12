11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»
Участница «Евровидения» от Израиля Голан оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец»
Певица Эден Голан, которая представляла Израиль на конкурсе «Евровидение-2024», внесена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда).
В базу сайта Голан внесли еще в феврале. В качестве причины указано участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», передает ТАСС.
Голан, которой исполнилось 20 лет, родилась в Израиле, но ее музыкальная карьера началась в России. В России она прожила 13 лет, участвовала в отборе на «Детское Евровидение» и в шоу «Голос. Дети», а также в детской «Новой волне» в Крыму.
Напомним, выступление Голан в ходе репетиции второго полуфинала хотели сорвать зрители. Трансляцию ее выступления прервали в Бельгии.