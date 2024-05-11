Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
На Украине заявили о якобы предотвращении теракта 9 мая
«Укринформ»: СБУ сообщила о задержании «исполнителей теракта» по «заданию ФСБ»
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила планировавшиеся на 9 мая в Киеве теракты, собраны доказательства «российского следа», сообщил представитель ведомства Артем Дехтяренко, сообщило «Укринформ».
Дехтяренко заявил, что СБУ сработала на опережение, все исполнители задержаны с поличным, передает РБК.
Ранее СБУ заявила о срыве якобы попытки покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
До этого ФСБ уничтожила прибывшего из Литвы диверсанта Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), который планировал совершить серию терактов на военных и энергообъектах в Московском регионе и Ленинградской области.