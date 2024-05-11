МВД Грузии задержало сторонников оппозиции, снимавших порнографию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

МВД Грузии сообщило о материалах личной и интимной жизни «сотен лиц», которые снимались благодаря тайно установленной аппаратуре в квартире этой семейной пары, адрес которой был размещен в интернете с предложениями сексуальных услуг.

Обыски у Абашидзе и Иашвили были встречены акциями протеста радикалов.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили назвал задержанную семейную пару «больными криминалами», а информацию о их деятельности «катастрофой», отметив, что такие действия караются по закону.

В СМИ Грузии и в соцсетях сообщалось, что Абашидзе близок к сражающимся за ВСУ грузинским наемникам.

По данным СГБ Грузии, часть этих бойцов может принять участие в дестабилизационных процессах в Грузии.