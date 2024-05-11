Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
МВД Грузии задержало сторонников оппозиции, снимавших порнографию
МВД Грузии задержало семейную пару сторонников радикальной оппозиции – военного эксперта Учу Абашидзе и его жену Мариам Иашвили, у которых изъято большое количество оружия, а также незаконно снятые порнографические материалы, в том числе с участием известных в стране лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило о материалах личной и интимной жизни «сотен лиц», которые снимались благодаря тайно установленной аппаратуре в квартире этой семейной пары, адрес которой был размещен в интернете с предложениями сексуальных услуг.
Обыски у Абашидзе и Иашвили были встречены акциями протеста радикалов.
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили назвал задержанную семейную пару «больными криминалами», а информацию о их деятельности «катастрофой», отметив, что такие действия караются по закону.
В СМИ Грузии и в соцсетях сообщалось, что Абашидзе близок к сражающимся за ВСУ грузинским наемникам.
По данным СГБ Грузии, часть этих бойцов может принять участие в дестабилизационных процессах в Грузии.