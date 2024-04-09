Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
СМИ: Юрию Дудю грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах
В отношении блогера Юрия Дудя* (признан в России иноагентом) могут возбудить уголовное дело из-за отсутствия маркировок иноагента в его публикациях в интернете.
С середины марта этого года Дудь перестал ставить соответствующие пометки в публикациях в своем Telegram-канале, маркировка иноагента отсутствует и в последнем видеоролике на его YouTube-канале, обратил внимание Telegram-канал Shot, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что в различных соцсетях Дудя уже опубликовано около 20 постов без пометки иноагента. За нарушение закона об иноагентах предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей, а повторное нарушение в течение одного года может повлечь уголовную ответственность.
Ранее на Дудя решили не заводить дело за фейки про армию России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом