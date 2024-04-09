СМИ: Юрию Дудю грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Валерия Городецкая

С середины марта этого года Дудь перестал ставить соответствующие пометки в публикациях в своем Telegram-канале, маркировка иноагента отсутствует и в последнем видеоролике на его YouTube-канале, обратил внимание Telegram-канал Shot, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что в различных соцсетях Дудя уже опубликовано около 20 постов без пометки иноагента. За нарушение закона об иноагентах предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей, а повторное нарушение в течение одного года может повлечь уголовную ответственность.

Ранее на Дудя решили не заводить дело за фейки про армию России.