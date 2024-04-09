Песков оценил вероятность введения режима ЧС федерального характера из-за паводка

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент нет информации о введении ЧС федерального характера в Курганской и Тюменской областях, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что такие вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента Владимира Путина.

Как отметили в МЧС России, глава ведомства Куренков вылетел в Курганскую область для оценки ситуации с паводком.

Там, согласно прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта, более 4,3 тыс. домов, более 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков с населением свыше 19 тыс. человек в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане.

Тем временем в администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.

