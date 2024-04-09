  • Новость часаДиректор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
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    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 14:11 • Новости дня

    Песков оценил вероятность введения режима ЧС федерального характера из-за паводка

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос о введении режима ЧС федерального характера из-за паводков в российских регионах рассматривает правительственная комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент нет информации о введении ЧС федерального характера в Курганской и Тюменской областях, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что такие вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента Владимира Путина.

    Как отметили в МЧС России, глава ведомства Куренков вылетел в Курганскую область для оценки ситуации с паводком.

    Там, согласно прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта, более 4,3 тыс. домов, более 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков с населением свыше 19 тыс. человек в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане.

    Тем временем в администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.

    6 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск

    Глава Орска Козупица: В районе улицы Борисоглебской прорвало дамбу

    Tекст: Вера Басилая

    Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской, вода стремительно поступает в город, необходимо срочно эвакуироваться жителям трех поселков, заявил глава Орска Василий Козупица.

    Козупица обратился  к жителям поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка из-за осложнившейся ситуации с подтоплением в городе, куда начала стремительно поступать вода из-за нового прорыва дамбы, передает ТАСС.

    Он призвал всех жителей опасной зоны своевременно эвакуироваться в ближайшие ПВР, которые развернуты в школах города, их туда доставят автобусы.

    Ранее спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске. Глава МЧС Александру Куренкову срочно вылетел в Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 15:08 • Новости дня
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория
    Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория

    Tекст: Александра Юдина

    Ростехнадзор в 2020 году обнаружил 38 замечаний на дамбе в Орске в Оренбургской области, но их устранение не имел возможности проверить из-за моратория на внеплановые проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в 2020 году Ростехнадзор выдал предписание с 38 замечаниями, которые должны были быть устранены до 2022 года, также ведомство направляло предостережения о недопустимости нарушений, в том числе о запрете проезда по гребню дамбы, передает ТАСС.

    Позднее за невыполнение предписания УЖКДХТ администрации Орска был оштрафован на 20 тыс. рублей.

    Кроме того, в конце января 2024 года ведомство требовало от УЖКДХТ представить информацию о подготовке к паводку.

    В марте УЖКДХТ сообщило, что проводятся визуальные наблюдения за дамбой, контролируется состояние водопропускных сооружений, наличие подтоплений и размывов.

    Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал. Названа причина прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путина проинформировали о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Куренков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Куренкову поручено срочно вылететь на место бедствия.

    Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

    Власти города активно призывают жителей к эвакуации. Сейчас в Орске и Оренбургской области введен режим ЧС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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    6 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

    Салмин: Уровень воды в Урале поднялся до 855 см, жители в зоне подтопления будут принудительно эвакуированы

    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

    Tекст: Вера Басилая

    Жители домов в зоне подтопления в Оренбурге будут эвакуированы принудительно при участии полиции, уровень воды в Урале достиг 855 см, заявил мэр региональной столицы Сергей Салмин.

    Салмин в своем Telegram-канале сообщил, что вода в Урале будет прибывать, на 15 часов ее уровень – 855 см. Он предупредил, что ночью может сложиться критическая ситуация. По его словам, времени на уговоры нет, и он потребовал всех жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

    Мэр предупредил, что отказавшихся добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

    Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.

    В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

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    6 апреля 2024, 22:32 • Новости дня
    Оренбургские власти сообщили, что уровень воды в Урале может стать критическим

    Губернатор Паслер назвал паводок самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор Денис Паслер. Правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

    Днем уровень воды в Урале составлял 855 см при опасной отметке в 930 см. Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод, передает ТАСС.

    Как заявил Паслер через несколько дней можно будет понять, когда стоит ожидать падения уровня воды. Главными задачами, которые стоят сейчас перед властями региона, Паслер назвал обеспечение жителей питьевой водой и стабилизацию снабжения коммунальными ресурсами. Он сообщил, что Ириклинская ГЭС сохраняет рекордный объем сброса воды, хотя приток талых вод в Ириклу стал меньше.

    Напомним, в результате прорыва дамбы в Орске в зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Паслер сообщал, что количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

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    9 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.

    Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

    Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

    Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

    Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

    Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

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    7 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Куренков прибыл в Орск

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт МЧС с главой ведомства Александром Куренковым на борту приземлился в аэропорту Орска, сообщают информационные агентства.

    Куренков направился в районы, которые пострадали от паводка, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сброс воды из Ириклинского водохранилища уменьшат, поскольку снизился приток воды. Сброс снизят с 2170 куб. м/с до 1670 куб. м/с.

    Напомним, Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка. Тем временем в Орске вода приблизилась к микрорайону Новый город.

    Коментарии (3)
    7 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди

    Власти: Паводок в Оренбуржье осложнится обильными дождями в ближайшие сутки

    Оренбургской области на фоне паводка предсказали обильные дожди
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, сообщила правительства региона.

    По данным ведомства, прогноз паводковой ситуации по области осложняется обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки, передает ТАСС.

    Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    Эвакуация в Орске объявлена в Новом городе
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, сообщили в главке МЧС по Оренбургской области.

    Эвакуация объявлена на улицах Краматорская, Щорса, Стасова, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что после прорыва дамбы под водой оказалась половина Старого города. В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина вылетел глава МЧС Александр Куренков.

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    8 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке

    МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде

    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Оренбургу вплотную приблизилась вода от паводков, сообщил глава пресс-службы регионального Главного управления МЧС Александр Ситников.

    В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

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    7 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома

    Оренбургские власти призвали жителей областного центра и сел в зоне риска из-за паводка покинуть дома

    Жителей Оренбурга в зоне риска из-за паводка призвали покинуть дома
    @ ГУ МЧС России по Оренбургской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые оказались в зоне повышенного риска из-за паводка, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

    Жителей призывают покинуть дома, «не дожидаясь ухудшения ситуации», передает РИА «Новости».

    При этом пресс-служба правительства региона сообщает, что в Оренбурге вблизи реки Урал пока не зафиксирован критический подъем уровня паводковых вод, передает ТАСС.

    Поясняется, что спасатели, полиция, представители администрации и эксперты дежурят на Уральской улице, там соорудили искусственную насыпь. За ситуацией следит «совместная группа».

    Напомним, правительство области предупредило, что уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

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    8 апреля 2024, 03:21 • Новости дня
    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. участков

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ в Оренбургской области подтоплены 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков, сообщили в администрации региона.

    «С подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек размещены в ПВР. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», – говорится в официальном Telegram-канале администрации Оренбургской области.

    На время прохождения паводка 47 мостовых сооружений были закрыты для движения транспорта. При этом движение по федеральным автодорогам не ограничено.

    Без света остались шесть населенных пунктов, над восстановлением электроснабжения работают 39 бригад: 91 человек и 39 единиц техники.

    По данным областной администрации, наиболее сложная обстановка сохраняется в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Из города эвакуированы более 2 тыс. человек, включая 689 детей. В близлежащих пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1052 человека, в том числе 160 детей.

    Кроме того, развернуты 14 ПВР вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. На объектах организовано дежурство медработников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23325 человек, отчиталась администрация области.


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    7 апреля 2024, 09:31 • Новости дня
    Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков

    Глава Курганской области Шумков предупредил об ухудшении ситуации с паводками

    Глава Курганской области призвал жителей эвакуироваться из-за паводков
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паводковый прогноз в Курганской области ухудшается, вода в Курган может прийти через четыре дня, жителям более 50 населенных пунктов, подпадающих в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

    Как сообщили в администрации Кургана, уровень воды в Тоболе у Кургана на 08.00 (06.00 мск) 7 апреля составляет 290 см (над «нулем поста»), изменение за сутки плюс 43 см, передает РИА «Новости».

    По словам Шумкова, по Кургану ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года, при этом вода в Звериноголовское придет через 2-3 дня, в Курган через четыре дня, с пиком паводка в Кургане через семь дней от воскресенья. Он уточнил, что время прихода воды названо предварительно.

    Он уточнил, что могут быть подтоплены Черемухово, Тополя, Челноково, Глинки, Увал, Малое Чаусово, Вороновка, Северный, Восточный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка, СНТ и десятки сел в Притобольном, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском, Целинном и Белозерском округах.

    По словам губернатора, жителям необходимо не ждать прихода воды, а эвакуироваться, собрав документы, вещи и домашних животных.

    «Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», – сообщил Шумков.

    Ранее в МЧС сообщили, что оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

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    9 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см и достиг 334 см над «нулем поста»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста», сообщает администрация города.

    Отмечается, что в зоне возможного подтопления находятся более 19 тыс. человек в 62 населенных пунктах.

    «При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей», – говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

    В связи с паводковой ситуацией в Курганской области развернули 92 пункта временного размещения, в которых к концу дня 8 апреля находились 187 человек, в том числе 41 ребенок.

    Отмечается, что число прибывающих в ПВР жителей растет. Вместимость всех пунктов размещения составляет около 25,8 тыс. человек.

    Эвакуированные из зоны подтопления обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка и психологов.

    Власти региона приняли решение открыть дополнительные резервные пункты временного пребывания.

    Ранее в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Губернатор Вадим Шумков сообщил о резком ухудшении прогноза по паводку в связи с увеличением сброса воды из водохранилищ в соседнем Казахстане.

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    6 апреля 2024, 20:00 • Новости дня
    Началась срочная эвакуация жителей поселка Никель в Орске

    Спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Никель Орска Оренбургской области проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка, необходимо срочно покинуть подтопленные дома, сообщили в правительства региона.

    В сообщении правительства отмечается, что жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам, для безопасности им необходимо покинуть подтопленные дома, передает ТАСС.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заявил, что пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2 170 кубометров в секунду. По его словам, количество подтопленных домов в Орске увеличилось почти вдвое и превысило 4,4 тыс., эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек, в пункты временного размещения отправлены 510 человек, в том числе 115 детей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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