Песков: Вопрос паводка находится в центре внимания Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

«Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента – [он] продолжает регулярно получать информацию», – цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем глава государства пока не планирует поездки в регионы, но через некоторое время ситуация может измениться, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном посещении президентом пострадавшей от паводков Оренбургской области.

В этом регионе ведется «напряженнейшая работа с населением», отметил он.

Песков подтвердил, что в Кремле видели видео общения губернатора области Дениса Паслера, где тот попросил убрать телефоны и не снимать встречу.

Муниципальное, районное и региональное руководство в Оренбургской области «находится в прямом контакте с населением», контакты осуществляются «в достаточно сложных условиях», но населению «оказывается вся необходимая помощь», заключил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей.