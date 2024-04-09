  • Новость часаДиректор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
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    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 13:14 • Новости дня

    Песков: Вопрос паводка находится в центре внимания Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре внимания президента Владимира Путина остается вопрос паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента – [он] продолжает регулярно получать информацию», – цитирует Пескова ТАСС.

    Вместе с тем глава государства пока не планирует поездки в регионы, но через некоторое время ситуация может измениться, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном посещении президентом пострадавшей от паводков Оренбургской области.

    В этом регионе ведется «напряженнейшая работа с населением», отметил он.

    Песков подтвердил, что в Кремле видели видео общения губернатора области Дениса Паслера, где тот попросил убрать телефоны и не снимать встречу.

    Муниципальное, районное и региональное руководство в Оренбургской области «находится в прямом контакте с населением», контакты осуществляются «в достаточно сложных условиях», но населению «оказывается вся необходимая помощь», заключил он.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей.

    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

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    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

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    9 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.

    Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

    Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

    Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

    Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

    Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

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    8 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке

    МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде

    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Оренбургу вплотную приблизилась вода от паводков, сообщил глава пресс-службы регионального Главного управления МЧС Александр Ситников.

    В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

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    9 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см и достиг 334 см над «нулем поста»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста», сообщает администрация города.

    Отмечается, что в зоне возможного подтопления находятся более 19 тыс. человек в 62 населенных пунктах.

    «При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей», – говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

    В связи с паводковой ситуацией в Курганской области развернули 92 пункта временного размещения, в которых к концу дня 8 апреля находились 187 человек, в том числе 41 ребенок.

    Отмечается, что число прибывающих в ПВР жителей растет. Вместимость всех пунктов размещения составляет около 25,8 тыс. человек.

    Эвакуированные из зоны подтопления обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка и психологов.

    Власти региона приняли решение открыть дополнительные резервные пункты временного пребывания.

    Ранее в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Губернатор Вадим Шумков сообщил о резком ухудшении прогноза по паводку в связи с увеличением сброса воды из водохранилищ в соседнем Казахстане.

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    8 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил устранить опоздание строительства судов по «квотам под киль»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал проанализировать и исправить ситуацию с опозданием сдачи рыболовецких судов, строящихся по так называемым квотам под киль. Доклады главе государства представил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Президент отметил, что из-за санкций строительство идет с отставанием от графика. «Они (рыбаки – прим. ВЗГЛЯД) приобрели квоты, заплатили за них, а суда вовремя построены не были, объективно говоря, по независящим от них причинам», – передает слова Путина ТАСС.

    По словам Шестакова, Росрыболовство намерено продлить срок действия квот и строительства судов с пяти до семи лет.

    Путин поручил провести анализ ситуации, а решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа.

    Программа «квот под киль» предполагает передачу 20% квот с каждого судна на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Данная мера была введена по инициативе президента в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарело.

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    8 апреля 2024, 19:15 • Новости дня
    Губернатор назвал возможную причину усиления паводка в Курганской области

    Шумков: Казахстан увеличил сброс воды из водохранилищ в 45 раз, что увеличило поток воды в Курганскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Один из регионов Казахстана резко увеличил сброс воды из водохранилищ, что увеличило поток воды в Курганскую область, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия-24».

    Шумков отметил, что объем сброса воды в реку Тобол был увеличен в 45 раз, с 70 до 3300 кубометров в секунду, по реке Уй, которая идет через Троицкое водохранилище, сброс воды увеличился до 1100 кубометров в секунду. По словам Шумкова, при таком «колоссальном» сбросе воды она дойдет до Курганской области за несколько дней, передает ТАСС.

    Ранее Шумков сообщал, что в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше.

    Между тем в Тюменской области также эвакуируют жителей из-за угрозы затопления.

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    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

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    8 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Путин назначил прокурора Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа сроком на пять лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    В марте военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО). Также заново была создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).

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    8 апреля 2024, 16:52 • Новости дня
    В Курганской области объявили режим ЧС по паводкам

    Губернатор Шумков заявил о режиме ЧС в Курганской области по паводкам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков, заявил глава региона Вадим Шумков в понедельник.

    Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает гораздо больше. Уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше, сообщил Шумков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что жителям населенных пунктов по пойме реки Тобол необходимо эвакуироваться, не ждать прихода воды. Она может прийти неожиданно ночью.

    Согласно прогнозу МЧС, в зоне риска остаются населенные пункты Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Вода пойдет на Курган через Притобольный и Кетовский округа. В таких условиях будет подтоплена не только правая сторона Кургана, но и центр города.

    Ранее режим ЧС объявили в Тюменской области.

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    8 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию для координации работы, связанной с последствиями паводков в регионах, пострадавших от стихии.

    Как сообщается в Telegram-канале кабмина, структуру возглавил глава МЧС Александр Куренков. Зампредом комиссии назначен министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

    Кроме них в состав комиссии вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, глава Росгидромета Игорь Шумаков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, глава Росрезерва Дмитрий Гогин.

    Ранее Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым по ситуации с паводками.

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    9 апреля 2024, 08:16 • Новости дня
    В Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 897 см

    Tекст: Александра Юдина

    В Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см, сообщает мэрия города.

    В Telegram-канале городской администрации указано, что уровень воды в реке увеличен на 25 см, он подходит к опасной отметке – 930 см.

    Как отметили в мэрии, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы увеличился на 22 см, достигнув уровня 805 см при опасном значении в 870 см.

    В городской администрации добавили, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

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    9 апреля 2024, 10:04 • Новости дня
    Количество подтопленных жилых домов в России превысило 10,5 тысяч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество жилых домов в России, подтопленных в результате паводка, увеличилось более чем до 10 550 за сутки, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, на утро 9 апреля в 226 населенных пунктах на территории 37 регионов России затоплено 10 550 жилых домов и 19 139 приусадебных участков.

    Ранее добровольцы-спасатели приступили к помощи на месте ЧС в Оренбургской области.

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    9 апреля 2024, 12:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Токаевым паводковую ситуацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили паводки в приграничных регионах. сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин и Токаев также договорились дать указания активизировать такую работу.

    Кроме того, президенты обсудили вопросы международной повестки и региональной проблематики.

    В частности, они обсудили вопросы в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.

    Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    Напомним, Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками.

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    9 апреля 2024, 12:39 • Новости дня
    Глава МЧС: Нужно спасти людей и минимизировать последствия паводка

    Необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей, заявил руководитель МЧС Александр Куренков в ходе рабочей встречи с членами оперативного штаба. Также министр посетил один из пунктов временного размещения.

    Куренков вместе с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провел рабочую встречу с членами оперативного штаба, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

    «Сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка. Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. В области работают восемь дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России. Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тыс. человек, резервы есть. А пункты временного размещения обеспечены всем необходимым», – сказал министр.

    Куренков отдельно обсудил с Комаровым положительную динамику в ряде регионов Приволжского федерального округа и отметил, что за сутки освободились от воды в 31 населенном пункте 657 жилых домов и 7 тыс. 354 приусадебных участка. Особое внимание глава ведомства обратил на меры социальной поддержки.

    «Необходимо эффективно оказать всестороннюю помощь людям, обеспечить размещение, питание, а также не допустить перебоев с социальными выплатами. Помощь должна быть оказана каждому, кто в ней нуждается», – подчеркнул Куренков.

    Ранее в Оренбурге из-за критического паводка объявили эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления. Источник в оперативных службах сообщал, что число жилых домов в России, подтопленных в результате паводка, увеличилось более чем до 10 тыс. 550 за сутки.

    В понедельник в Орске из-за паводка оказались подтоплены более 6,5 тыс. жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 704 ребенка.

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