Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.3 комментария
Песков: Вопрос паводка находится в центре внимания Путина
В центре внимания президента Владимира Путина остается вопрос паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента – [он] продолжает регулярно получать информацию», – цитирует Пескова ТАСС.
Вместе с тем глава государства пока не планирует поездки в регионы, но через некоторое время ситуация может измениться, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном посещении президентом пострадавшей от паводков Оренбургской области.
В этом регионе ведется «напряженнейшая работа с населением», отметил он.
Песков подтвердил, что в Кремле видели видео общения губернатора области Дениса Паслера, где тот попросил убрать телефоны и не снимать встречу.
Муниципальное, районное и региональное руководство в Оренбургской области «находится в прямом контакте с населением», контакты осуществляются «в достаточно сложных условиях», но населению «оказывается вся необходимая помощь», заключил он.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей.