«Хезболла» выпустила десятки ракет по израильской армии

В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.2 комментария
Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.41 комментарий
Медведев назвал Макрона и должностных лиц НАТО «спонсорами» теракта в «Крокусе»
Медведев в своем Telegram-канале написал, что «истинные организаторы» теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ», но информация, опубликованная с телефонов «наемных выродков», свидетельствует о том, что это официальные лица нацистской «Украины».
Он уверен, что организаторы ответят по закону так же, как и террористы во всем мире. По его словам, исполнители, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/«Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация), религиозными фанатиками не являются.
«Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – написал Медведев.
Пособниками и международными спонсорами террористов Медведев назвал «высших должностных лиц стран НАТО». Он счел, что риторика и действия президента Франции Эммануэля Макрона, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть расценены как пособничество в теракту в «Крокусе».
«Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», считает зампред Совбеза.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.
MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500
В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».
MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.
Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.
Пранкер Вован пообещал «смешной конец» пранка с главой МОК Бахом
Вован и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что их деятельность похожа на журналистскую работу, потому что они реагируют на громкие новости. По словам пранкеров, разговор с Бахом был из-за Олимпиады и травли с 2016 года российских спортсменов. Вован пообещал опубликовать продолжение беседы с главой МОК, которое будет с очень «смешным концом», передает ТАСС.
Лексус отметил, что у него есть список, кому звонить, в блокноте точно записаны 20 имен для будущих пранков.
Кроме того, Вован также рассказал, что готовится к публикации несколько пранков с релокантами, где «тоже много интересных высказываний».
Ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ.
Военкор Поддубный показал гибель американского наемника во время атаки на Белгородскую область
Поддубный отметил, что видео в его Telegram-канале служит еще одним подтверждением того, что граждане США участвовали в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка в Белгородской области (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ).
Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель. По словам военкора, продолжаются досмотры уничтоженных боевиков у границы в Белгородской области, там найдены фрагменты экипировки, вещи, документы, оружие.
В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает с пейнтболлом и страйкболлом боевые действия.
Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.
Ранее польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.
Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.
Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.
Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра
Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.
Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.
Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow
Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».
Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует
Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».
По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.
Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.
Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.
WSJ: ВСУ из-за нехватки боеприпасов вынуждены искать снаряды в болотах
По данным газеты, ситуация с боеприпасами на Украине настолько критична, что солдаты вынуждены рисковать жизнью, выискивая в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Военнослужащий ВСУ Максим Полюхович рассказал журналистам, что им приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов, а между тем, «аппетит командиров растет», передает РИА «Новости».
Офицеры ВСУ подтвердили острую нехватку снарядов, которые приходится постоянно экономить, и «стрелять только по самым важным целям».
Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя, в том числе из-за нехватки снарядов.
Российская САУ «Гиацинт-С» уничтожила американскую гаубицу М777 на Гуляйпольском направлении
«Юрич» рассказал, как «семерки» подкатились поближе, и российские войска «до них доставали на полном заряде».
«Они успели выпустить пару снарядов, но мимо, а мы их на пятом подавили», – сообщил военнослужащий, передает РИА «Новости».
По его словам, экипаж «Гиацинта-С» в среднем два-три раза за дежурство выезжает на боевую работу. На уничтожение одной цели им обычно хватает трех-пяти снарядов, с которыми проблем нет.
Ранее Юрич рассказал, как российские артиллеристы нанесли точный удар по грузовому автомобилю, перевозившему боеприпасы ВСУ, на Гуляйпольском направлении.
Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).
Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».
Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.
Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.
ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области
В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».
В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.
Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.
Представитель властей Ростовской области заявил РИА «Новости», что информация об ударе Украины по нефтепроводу в Азове не подтвердилась.
Ранее ГУР Украины взяло на себя ответственность за якобы подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, разместив сообщение в своих соцсетях.
Эксперты: Рост цен на рыбные консервы связан с сокращением предложений на рынке
Аналитик Даниил Кашин объяснил «Вечерней Москве», что из-за резкого сокращения вылова анчоуса в Перу и Чили Китай, который использует его в качестве сырья, переориентировался на российский рынок, и большие объемы стали уходить туда. Эксперт назвал такие скачки нормальными и заявил, что дефицита консервов не предвидится.
Кашин отметил, что в связи с санкциями, обслуживание оборудования для производства консервов стало обходиться дороже, отсюда и рост цен: консервы из сардины – на 20 % , сельдь – на 15 %, скумбрия – на 8%.
По мнению владельца рыбной лавки на одном из столичных рынков Ивана Хохлова, цены снизятся ближе к лету, когда стабилизируется спрос на продукцию. Он также добавил, что скоро в России ожидается большой улов рыбы, из-за чего упадет ее стоимость.
Зеленский признал, что хочет отправки войск Запада на Украину и не может попросить об этом
Зеленский в эфире украинского телемарафона заявил, что не может просить у западных стран войска. По его словам, в случае, если он выступит с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, передает ТАСС.
Он признался, что на Украине действуют некоторые добровольные формирования, в которых воюют люди с другим происхождением и с другим гражданством.
Зеленский добавил, что не может публично призвать армии мира воевать на Украине, потому что население этих стран будет против. Он также заявил, что хотел бы услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск.
Также Зеленский заявил, что на поле боя для ВСУ сложная ситуация, практически все активные действия идут на востоке страны.
Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта.