Израиль атаковал объекты «Хезболла» в ответ на обстрелы из Ливана

Армия Израиля в ответ на обстрелы со стороны Ливана атаковала объекты «Хезболла»

Tекст: Денис Тельманов

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, несколько ливанских ракет были перехвачены израильской системой ПВО.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла», где действовали террористы», – передает сообщение ЦАХАЛ ТАСС.

Отмечается, что атакованные объекты располагались в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Блида на юге Ливана, кроме того, ракетные установки были обнаружены в районе Маркабы, наблюдательный пост «Хезболла» – в районе Кавили.

Ранее сообщалось, что истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.

Ракеты были выпущены по одному из домов в районе Эль-Асира, туда направились кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.

Среди мирных жителей есть раненые.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары после того, как зафиксировали около 50 запусков ракет из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.



Из-за конфликта на юге Ливана 24,8 тыс. человек лишились крова, жертвами бомбардировок и артобстрелов Израиля стали 317 жителей Ливана, в том числе свыше 70 мирных граждан.

Ранения получили еще 1,2 тыс., из них 247 находятся на лечении в больницах.

Разрушено и повреждено 8 тыс. зданий, экономические потери страны оцениваются в 1,5 млрд долларов.