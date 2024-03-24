Израиль нанес удары по окрестностям Баальбека на востоке Ливана

Израильские истребители нанесли удары по окрестностям города Баальбека на востоке Ливана

Tекст: Денис Тельманов

Ракеты были выпущены по одному из домов в районе Эль-Асира, туда направились кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, среди мирных жителей есть раненые.

Отмечается, что в Баальбеке находится крупный форпост шиитской вооруженной милиции «Хезболла».

При этом в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары после того, как зафиксировали около 50 запусков ракет из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта на юге Ливана 24,8 тыс. человек лишились крова

По данным Минздрава республики, жертвами бомбардировок и артобстрелов Израиля стали 317 жителей Ливана, в том числе свыше 70 мирных граждан. Ранения получили еще 1,2 тыс., из них 247 находятся на лечении в больницах.

Разрушено и повреждено 8 тыс. зданий, экономические потери страны оцениваются в 1,5 млрд долларов.

