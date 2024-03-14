Из-за конфликта на юге Ливана 24.8 тыс. человек лишились крова

Из-за израильских ударов на юге Ливана 24,8 тыс. человек лишились крова

Tекст: Денис Тельманов

«С начала эскалации на ливано-израильской границе 8 октября 2023 года в нашем регионе крова над головой лишились 24,8 тыс. человек, или свыше 6 тыс. семей», – сказала губернатор, передает ТАСС.

По ее словам, обеспечить беженцев жильем удалось благодаря передаче им пустующих квартир. Кроме того, власти решили вопрос с обучением детей, выделив им три школы, и оказанием медпомощи больным и пожилым.

Ховейда ат-Турк добавила, что число беженцев продолжает расти с каждым днем, гуманитарная обстановка ухудшается, при этом экономическое положение в стране «крайне тяжелое», а помещения, которые сейчас оборудованы под бомбоубежища, могут вместить не более 2% жителей региона.

Если «пограничный конфликт» с Израилем перерастет в «полномасштабную войну», правительству Ливана потребуется «помощь международных организаций».

При этом жители Ливана, по ее словам, не намерены покидать свои дома.

По данным Минздрава республики, жертвами бомбардировок и артобстрелов Израиля стали 317 жителей Ливана, в том числе свыше 70 мирных граждан. Ранения получили еще 1,2 тыс., из них 247 находятся на лечении в больницах.

Разрушено и повреждено 8 тыс. зданий, экономические потери страны оцениваются в 1,5 млрд долларов.

