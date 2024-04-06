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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    7 комментариев
    6 апреля 2024, 19:48 • Новости дня

    Посольство: США прикрываются русофобскими лозунгами для милитаризации космоса

    Посольство России: США прикрываются русофобскими лозунгами для милитаризации космоса

    Tекст: Вера Басилая

    США используют русофобские лозунги, чтобы оправдать свои планы по военному освоению космоса, заявило посольство России в Вашингтоне.

    Дипломаты прокомментировали заявления Пентагона о российско-китайской инициативе по неразмещению оружия в космическом пространстве.

    В дипмиссии напомнили, что именно США при поддержке союзников блокируют разработку международного документа по этой проблеме. Россия и Китай, напротив, предлагают запретить размещение оружия в космосе, чтобы предотвратить его превращение в арену вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    Посольство считает, что информационные манипуляции Пентагона – это попытка оправдать планы США по милитаризации космоса.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сформирует позицию по резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    6 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В Минфине США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной, заявила в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

    По ее словам, китайские компании не должны оказывать материальную поддержку российской спецоперации, включая помощь российской оборонно-промышленной базе, передает «Коммерсант».

    Ранее в администрации США не исключили поставок Китаем оружия России. В ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

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    4 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну

    Конгрессмен США: помощь Украине приближает мировую войну

    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

    «Ведение прокси-войны с Россией на Украине, которая не является членом НАТО, не в интересах национальной безопасности Америки. Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – сказала она в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также раскритиковала планы администрации США выделить Украине 60 млрд долларов.

    «Мы теряем нашу страну из-за незаконного вторжения, которое происходит каждый день на нашей южной границе. Мы не хотим, чтобы 60 млрд направили Украине», – заявила она.

    Напомним, что ранее американская администрация направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных 106 млрд долларов, из которых 60 млрд должны быть направлены на помощь Украине.

    Ряд республиканцев в Конгрессе США высказались против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

    13 февраля Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

    Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что она активно ищет и изучает все возможные варианты, касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева.

    Ранее Тейлор Грин заявила,  что Украина никогда не сможет вернуть США предоставленные ей в виде кредита 60 млдр долларов, которые спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал передать Киеву на следующей неделе, назвав это «кредитом» Украине.

    По ее словам, убеждения о том, что Украина когда-либо вернет США все деньги, являются нелепыми и смешными. Она добавила, что только Тайвань и Израиль могут вернуть долг стране, передает РИА «Новости».

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    5 апреля 2024, 06:30 • Новости дня
    Астероид пролетел рядом с Землей и изменил траекторию

    В Крыму обнаружили, что астероид изменил траекторию, пролетев в 30 тыс. км от Земли

    Tекст: Денис Тельманов

    Крымский астроном Геннадий Борисов зафиксировал изменение траектории движения астероида, пролетевшего 31 марта в около 30 тыс. километрах от Земли – на таком расстоянии от планеты находятся геостационарные спутники.

    «Астероид сделал возле Земли гравитационный маневр и изменил свою орбиту, перейдя в разряд астероидов-Атонов из типа Аполлонов», – приводит слова ученого РИА «Новости».

    Он пояснил, что Атоны движутся по околоземной орбите, однако 90% пути они проделывают внутри орбиты Земли, лишь иногда выходя за ее пределы и пересекая траекторию движения Земли.

    Борисов подчеркнул, что несмотря на вероятность вхождения такого астероида в атмосферу Земли, он не является потенциально опасным из-за малого размера в пределах трех метров.

    «Если он войдет в атмосферу, то сгорит, до поверхности ничего не долетит», – пояснил ученый.

    Геннадий Борисов в 2019 году открыл первую межзвездную комету. Параметры орбиты кометы показывают, что она прилетела в Солнечную систему и имеет межзвездное происхождение. Комета получила имя первооткрывателя 2I/Borisov. Астроном также открыл несколько комет и астероидов.

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    4 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Слова Борреля о роли Украины напоминают заявления рейхскомиссара Коха

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля касательно роли Украины в конфликте России и коллективного Запада с высказываниями рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха 1942 года.

    По его словам, рассуждения Борреля о цели участия Европы в конфликте и о роли в нем Украины «прямо перекликаются» с заявлением Коха, который позиционировал Украину как объект эксплуатации для оплаты войны и использования ее населения «как второсортный народ», передает ТАСС.

    «Что сейчас, собственно говоря, происходит уже на наших глазах», – подчеркнул министр.

    Ранее Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    4 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Выписан из больницы американец, которому пересадили почку свиньи

    Американец, которому пересадили почку свиньи, выписан из больницы

    Выписан из больницы американец, которому пересадили почку свиньи
    @ massgeneral.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    В США 62-летний мужчина, ставший первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции.

    Состояние пациента стабильное, однако врачи не спешат делать выводы о долгосрочном успехе операции, так как у двух предыдущих пациентов, которым пересаживали генно-модифицированные сердца свиней, развились осложнения, и они умерли через несколько месяцев, передает ТАСС.

    Операция по трансплантации прошла 21 марта в больнице общего профиля в Массачусетсе. На данный момент у пациента не наблюдается признаков отторжения нового органа.

    По оценкам ВОЗ, 850 миллионов человек по всему миру страдают от заболеваний почек, 15 миллионов из них – в России.

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    4 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Конгрессмен США: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Конгрессмен Тейлор-Грин: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и непосредственно руководит действиями Киева в конфликте с Россией.

    По ее словам, США «финансирует войну», платит за нее и «продолжает ее», а также наблюдает, как ЦРУ находится «на местах, руководящих этой войной, на Украине».

    «Это выходит за рамки дозволенного», – сказала она в эфире шоу журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также отметила, что 70% американцев, согласно недавнему опросу, не поддерживают дальнейшее финансирование Украины и хотят видеть мирное соглашение, «а не убийство большего числа украинцев и русских».

    «Этому нужно положить конец», – подчеркнула конгрессмен.

    Сам Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила «сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России».

    Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя.

    Как сообщил Столтенберг перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО, Россия наступает, и Украина нуждается в большей поддержке, потому что промедление имеет последствия для ситуации на поле боя.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

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    5 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил о 120 россиянах в «американских застенках»

    Посол Антонов обвинил США в охоте за россиянами в третьих странах

    Посол Антонов сообщил о 120 россиянах в «американских застенках»
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «американских застенках» находятся 120 российских граждан, власти США продолжают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    После посещения в тюрьме Романа Селезнева Антонов заявил, что власти США «по-прежнему хватают» россиян в третьих странах и «добиваются их депортации». Он отметил, что после депортации в США россиянам «уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», некоторые могут «годами находиться в застенках без суда». В качестве примера он привел Александра Винника.

    Российские граждане в американских тюрьмах сталкиваются с предвзятым отношением, подчеркнул Антонов. Селезнев рассказал ему, что после начала СВО отношение к россиянам в тюрьмах США стало еще хуже, передает ТАСС.

    Антонов намерен направить ноту в Госдеп и обратиться к главе федерального Бюро тюрем, чтобы улучшить условия содержания Селезнева. Посол пояснил, что у Селезнева проблемы со здоровьем.

    Российский дипломат отметил, что Селезневу осталось провести в «американских застенках» еще 12 лет, передает РИА «Новости».

    При этом Антонов сказал, что шансов на досрочное освобождение у Селезнева нет. «Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев», – сказал он.

    Антонов прокомментировал и заявления американской стороны о том, что США готовят новые предложения по обмену заключенными: «Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ».

    Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В этот же день его доставили на остров Гуам, являющийся владением США. Посольство заявляло, что к осужденному по делу о кибермошенничестве Селезневу применяются необоснованно жесткие ограничения.

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    6 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Киев подтвердил нежелание США и Германии приглашать Украину в НАТО

    Вице-премьер Украины Стефанишина пожаловалась на нежелание США и Германии приглашать Киев в НАТО

    Киев подтвердил нежелание США и Германии приглашать Украину в НАТО
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Германия против приглашения Украины в НАТО, поскольку «это уже не просто разговор, а реальное решение», заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    Стефанишина пояснила, что «формат приглашения» был предложен Киевом в качестве «юридической гарантии вступления в НАТО». По ее словам, «оно есть в повестке дня», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как утверждает Стефанишина, «все союзники поддерживают это решение, кроме двух». После того, как данная «информация стала публичной», США и Германия начали «обращать внимание на других скептических союзников», например, Венгрию и Словакию. Однако, по словам Стефанишиной, «ключевым» является мнение США и Германии.

    Напомним, СМИ сообщили, что НАТО на саммите в июле не станет приглашать Украину вступить в организацию, поскольку против выступили Германия и США.

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    5 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Получены первые снимки со спутника «Ресурс-П»

    Роскосмос: Запущенный с Байконура спутник «Ресурс-П» передал первые снимки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №4, который был запущен с космодрома Байконур в воскресенье, успешно выполнил первую съемку земной поверхности с помощью аппаратуры «Геотон-Л1», сообщили в Роскосмосе.

    По информации из Telegram-канала Роскосмоса, съемка была проведена в пятницу, первые снимки переданы разработчику спутника и аппаратуры.

    Установленная на спутнике оптико-электронная аппаратура высокодетального разрешения «Геотон-Л1» с системой приема и преобразования информации «Сангур-1У» позволяет снимать земную и водную поверхность в панхроматическом и мультиспектральных каналах с пространственным разрешением 70 см и полосой захвата до 38 км, отмечается в сообщении.

    В воскресенье запущенный с Байконура спутник «Ресурс-П» успешно вывели на орбиту.

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    4 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В Грузии опровергли информацию о нападении на супругу дипломата США

    Tекст: Александра Юдина

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опровергла информацию издания The Insider (признано в России иноагентом) о том, что в 2021 году в Тбилиси сотрудник главного управления Генштаба ВС России якобы атаковал секретным оружием супругу дипломата посольства США.

    Как подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, эта информация представляет собой «грязную ложь» в особенности с учетом того факта, что не проводилось расследование, а также сами США заявили, что не выдвигают подобного обвинения, передает ТАСС.

    Напомним, как пишет The Insider, инцидент произошел неподалеку от посольства США в Тбилиси в октябре 2021 года. Супруга дипломата якобы почувствовала головную боль от звуковой волны, после чего она увидела во дворе некоего мужчину, который будто являлся сотрудником российской внешней разведки.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская разведка не считает, что за предполагаемыми случаями «гаванского синдрома» у госслужащих США стоит Россия.

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    4 апреля 2024, 04:14 • Новости дня
    Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак

    Япония, США и Филиппины решили обезопасить правительственные и оборонные сервера совместной системой защиты от кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак, первоочередной задачей которой станет укрепление защиты критической инфраструктуры: серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.

    Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута на трехстороннем саммите, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».

    Отмечается, что страны планируют активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности. Сейчас оно в основном ведется в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.

    10 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

    11 апреля лидеры Японии и США проведут саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

    Создание совместной системы защиты от кибератак станет важным шагом в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее сообщалось, что США склоняют Японию и Корею к тройственному военному союзу против Китая и КНДР.

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    5 апреля 2024, 04:40 • Новости дня
    Глава ЦРУ США на выходных посетит Египет для встречи с директором «Моссада»

    Глава ЦРУ США Уильям Бернс вылетит в Египет для обсуждения ситуации с заложниками в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор ЦРУ Уильям Бернс в выходные отправится с визитом в Каир для проведения переговоров по удерживаемым в секторе Газа заложникам.

    Ожидается, что Бернс проведет встречи и переговоры с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом египетской разведки Аббасом Камелем, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников возобновились 18 марта в Дохе с участием Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС. Посредниками на переговорах выступают Египт и Катар.

    29 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении направить делегации с участием представителей служб безопасности в Катар и Египет для продолжения консультаций с ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в Белом доме США полагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий в секторе Газа «услышал сообщение» и «понял его».

    В ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    5 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Кремль пообещал сформировать позицию по резолюции США о ядерном оружии в космосе

    Песков: Россия сформирует позицию по резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона сформирует позицию по резолюции США в Совете Безопасности (СБ) ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, когда ознакомится с ее проектом, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля призвал дождаться и ознакомиться с текстом этого документа, после чего формировать позицию, передает ТАСС.

    Песков отметил также, что потенциальной сферой для диалога между Москвой и Вашингтоном являются вопросы, связанные со стратегической безопасностью, включая тему космоса.

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