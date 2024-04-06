МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

Tекст: Антон Антонов

Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.