Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.17 комментариев
Посольство: США прикрываются русофобскими лозунгами для милитаризации космоса
Посольство России: США прикрываются русофобскими лозунгами для милитаризации космоса
США используют русофобские лозунги, чтобы оправдать свои планы по военному освоению космоса, заявило посольство России в Вашингтоне.
Дипломаты прокомментировали заявления Пентагона о российско-китайской инициативе по неразмещению оружия в космическом пространстве.
В дипмиссии напомнили, что именно США при поддержке союзников блокируют разработку международного документа по этой проблеме. Россия и Китай, напротив, предлагают запретить размещение оружия в космосе, чтобы предотвратить его превращение в арену вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».
Посольство считает, что информационные манипуляции Пентагона – это попытка оправдать планы США по милитаризации космоса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сформирует позицию по резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе.