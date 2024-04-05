BFMTV: Главного обвиняемого по делу о теракте в Страсбурге в 2018 году приговорили к 30 годам

Tекст: Дмитрий Зубарев

11 декабря 2018 года мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, пять человек погибли, 11 получили ранения. Мэр Страсбурга назвал произошедшее терактом. Нападавший сбежал с места преступления. Им оказался уроженец Страсбурга Шериф Шекат.

Как сообщает телеканал, главный обвиняемый Одре Монджехи был приговорен к 30 годам тюрьмы, передает РИА «Новости». У прокуратуры не было никаких сомнений, что обвиняемый, друг Шеката, знал о замыслах нападавшего.

Еще один обвиняемый Кристиан Хоффманн был приговорен к пяти годам тюрьмы за предоставление Шекату оружия, кроме того, Фредерик Боден был приговорен к четырем годам тюрьмы за преступный сговор.

Напомним, 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, в результате погибли пять человек. Французские власти назвали нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в ходе спецоперации.