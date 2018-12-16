Число погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до пяти человек

В воскресенье от полученных ран умер пятый человек, пострадавший в результате нападения в центре Страсбурга вечером вторника, передает Agence France-Presse.

Уточняется, что пятой жертвой стрелка стал 36-летний выходец из польского города Катовице, передает ТАСС.

«Мой брат Барто Педро Орент-Недзельский только что покинул нас. Он благодарит вас за любовь и поддержку, которую вы ему оказали», – приводит AFP слова родственника погибшего.

Во вторник вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Французские власти назвали нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. Террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) объявила его своим солдатом.