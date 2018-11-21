ИГ объявило страсбургского стрелка своим «солдатом»

Террористическая организация «Исламское государство*» взяла ответственность за стрельбу в Страсбурге, сообщают интернет-ресурсы террористов.

В ИГ* заявили, что страсбургский стрелок Шериф Шекатт был их «солдатом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщает BFM со ссылкой на показания таксиста, машину которого захватил преступник, Шекатт «мстил за своих братьев, погибших в Сирии», передает ТАСС.

Напомним, Шекатт, который во вторник устроил стрельбу на рождественской ярмарке, был ликвидирован в ходе полицейской операции.