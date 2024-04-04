Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
В ЕР разработали механизм ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке
Ветераны боевых действий смогут получать ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке. Законопроект рабочей группы по СВО, который закрепит эту норму, получил положительное заключение правительства и внесен в Госдуму.
Многие бойцы, уже имея статус ветеранов боевых действий, продолжают службу в зоне СВО, отметил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Они физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты. Для решения проблемы проработали механизм, который позволит начислять их автоматически, по факту присвоения статуса ветерана», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является нравственно значимой. Глава государства также попросил военных прокуроров делать особый акцент на защите прав военнослужащих.