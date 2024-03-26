Путин подчеркнул важность поддержки участников СВО и членов их семей

Tекст: Ольга Никитина

«Всегда подчеркиваю нравственную значимость нашей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», – сказал глава государства. «Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства также попросил военных прокуроров делать особый акцент на защите прав военнослужащих.

В свою очередь генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров продолжить оперативно решать вопросы социального обеспечения участников специальной военной операции и членов их семей.

«Средствами надзора прокурорами обеспечивались права и социальные гарантии всех участников СВО, членов семей. Поступающие от них обращения, живое общение в ходе личных приемов позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств», – сказал он.

По его словам, многие проблемы оперативно устраняли. «Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тыс. военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введен порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тыс. граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение», – констатировал генпрокурор.

Он поставил задачу в наступившем году «организовать надзор таким образом, чтобы решение проблем конкретного человека в обязательном порядке сопровождалось устранением причин системных нарушений». А если это потребует реагирования на федеральном уровне – сообщать в Генеральную прокуратуру.

Особо Краснов затронул вопрос защиты прав вдов, воспитывающих малолетних детей, и многодетных семей, потерявших кормильца, – это «отдельная категория, требующая индивидуального подхода». «Важно добиться, чтобы над ними был установлен персональный патронаж, что в полной мере отвечает духу и букве указов президента и поручений, содержащихся в послании Федеральному собранию», – отметил генпрокурор.

Кроме того, Путин заявил, что органы прокуратуры должны уделить особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

