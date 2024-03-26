Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин призвал прокуроров сосредоточиться на безопасности образовательных учреждений
Органы прокуратуры должны уделить особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Необходимо усилить работу по защите несовершеннолетних от преступных посягательств, принимать меры во избежание втягивания их в криминальную и экстремистскую среду, подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
«Конечно, прямая обязанность прокуроров – регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях, в местах детского отдыха», – добавил он.
Ранее думская комиссия по расследованию преступных действии в отношении несовершеннолетних со стороны Киева установила, что киевский режим разжигает межнациональные конфликты в подростковой среде.