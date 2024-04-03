Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Amazon закрыла магазины «Взял и иди» с заменявшими ИИ индийцами
Американская корпорация Amazon прекратила работу магазинов формата «Взял и иди», где вместо заявленного искусственного интеллекта, как оказалось, работали тысячи индийцев.
Датчики на входе должны были считывать данные о товарах, которые забирает клиент, и списывать с карты нужную сумму. На деле процессом занимался не ИИ, а работники из Индии, следившие по камерам за покупками, передает RT со ссылкой на Hindustan Times
При этом покупатели жаловались, что в некоторых случаях не все пробивалось корректно, а чех приходилось ждать долго.