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    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

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    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

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    3 апреля 2024, 13:05 • Новости дня

    Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в пособничестве напавшим на «Крокус» Исломова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мосгорсуд решил оставить под арестом обвиняемого в пособничестве нападению на «Крокус сити холл» в Подмосковье Исроила Исломова.

    Как сказано в решении суда, суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Исломова, передает ТАСС.

    Ранее третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе».

    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

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    3 апреля 2024, 11:41 • Новости дня
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.

    Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.

    Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.

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    3 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей

    Львова-Белова: Число погибших детей при трагедии в «Крокусе» увеличилось до шести

    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате трагедии в «Крокусе» погибли шестеро детей, пятеро пострадавших остаются в больнице, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Львова-Белова уточнила, что из пятерых, которые остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о пяти погибших детях.

    Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали 695 человек.

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    3 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных

    Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем

    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Ханифа Нарзуллаева выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

    «Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

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    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова

    В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»

    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Школьник Ислам Халилов, проявивший мужество и самоотверженность при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, 27 марта получил награду в Госдуме.

    На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.

    «Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».

    Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.

    Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».

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    3 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе»

    Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокус сити холле», сообщили в Басманном суде Москвы.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Диловару Исломову меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов подал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу

    Напомним, в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест.

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    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был хорошо организован и сопровождался заранее срежиссированным освещением в западных СМИ.

    Он также назвал неадекватной реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил в теракте российские власти, передает ТАСС.

    Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС, отметил, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на своей территории и использует их в своих целях.

    Он подчеркнул, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США.

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    3 апреля 2024, 12:24 • Новости дня
    Патрушев: Организаторы и спонсоры теракта в «Крокусе» будут наказаны

    Патрушев: Организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе» накажут вне зависимости от местонахождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» понесут заслуженное наказание, заявил секретарь СБ России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.

    Организаторы и спонсоры этого теракта вне зависимости от их местонахождения понесут заслуженное наказание, заявил Патрушев, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что после этой трагедии в России начался массовый телефонный обзвон с территории Украины, звонившие давали ложную информацию о минировании зданий.

    Террористические группировки все чаще используются в геостратегических целях, им передают современное оружие, предоставляют современные средства слежения и разведки и снабжают разведданными, добавил секретарь СБ России, сообщает ТАСС.

    Он предложил «решительно и жестко осудить терроризм во всех его проявлениях, и действия стран, его поддерживающих или потворствующих ему».

    Также в ходе встречи Патрушев отмечал, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам.

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