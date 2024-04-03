Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в пособничестве напавшим на «Крокус» Исломова

Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

Tекст: Ольга Никитина

Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».