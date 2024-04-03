Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в пособничестве напавшим на «Крокус» Исломова

Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.3 комментария
Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.11 комментариев
МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».
Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.
Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
«Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».
«Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.
Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».
Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса
Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144 и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.
Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.
Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».
Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.
По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.
Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.
Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.
Львова-Белова: Число погибших детей при трагедии в «Крокусе» увеличилось до шести
Львова-Белова уточнила, что из пятерых, которые остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о пяти погибших детях.
Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали 695 человек.
WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»
Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».
Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.
Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.
Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России
«Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.
«На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.
Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем
«Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.
Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.
Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.
«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.
Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».
В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»
На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.
«Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».
Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.
Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».
Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»
Как сообщил источник РИА «Новости», в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Диловару Исломову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов подал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу
Напомним, в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест.
Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России
В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.
В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.
Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.
Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
Он также назвал неадекватной реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил в теракте российские власти, передает ТАСС.
Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС, отметил, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на своей территории и использует их в своих целях.
Он подчеркнул, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США.
Патрушев: Организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе» накажут вне зависимости от местонахождения
Организаторы и спонсоры этого теракта вне зависимости от их местонахождения понесут заслуженное наказание, заявил Патрушев, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что после этой трагедии в России начался массовый телефонный обзвон с территории Украины, звонившие давали ложную информацию о минировании зданий.
Террористические группировки все чаще используются в геостратегических целях, им передают современное оружие, предоставляют современные средства слежения и разведки и снабжают разведданными, добавил секретарь СБ России, сообщает ТАСС.
Он предложил «решительно и жестко осудить терроризм во всех его проявлениях, и действия стран, его поддерживающих или потворствующих ему».
Также в ходе встречи Патрушев отмечал, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам.