WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

Tекст: Антон Антонов

Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

«Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.