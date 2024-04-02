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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня

    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    1 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине

    В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие

    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский конгрессмен Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.

    Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.

    США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.

    Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    1 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые, задержанные в Дагестане, снабжали террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», а также сами готовили теракт в Каспийске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».

    Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.

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    2 апреля 2024, 00:31 • Новости дня
    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

    Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, альянс является многолетним источником опасности, кризисов и конфликтов, стремится расчленить Россию и удалить ее с политической карты, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

    Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

    По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

    Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

    При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

    Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

    «Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

    Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    1 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) попала в больницу, когда узнала о теракте, сообщила одна из соседок родителей террориста.

    Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.

    Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.

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    1 апреля 2024, 19:24 • Новости дня
    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» – гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоды, сообщили СМИ из зала судебного заседания.

    Судья Наталия Дударь заявила, что суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, передает ТАСС.

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека», за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    Позже стало известно, что Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции и арестован на 12 суток.

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    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    31 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Родители Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), одного из участников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, выразили соболезнования семьям жертв.

    Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.

    Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

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    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

    Сенатор Долгов: Предложивший нанести ядерные удары по Газе и Украине конгрессмен США выжил из ума

    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Теперь американским избирателям стоит внимательно изучить слова их конгрессменов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине.

    «Американский конгрессмен, который предложил нанести ядерный удар по сектору Газа и Украине, видимо, выжил из ума. И очень прискорбно, что такие люди занимают официальные посты в США. Да, это внутреннее дело самих Штатов. Однако мне кажется, что политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину. Нахождение таких людей у власти опасно для всего мира», – отметил парламентарий.

    «В последнее время Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Пусть граждане США послушают своего конгрессмена. В отличие от американских представителей наши официальные лица не призывали к использованию подобного вооружения», – резюмировал Долгов.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом. Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее», – цитирует его The Washington Post.

    «То же самое и на Украине», – добавил Уолберг. «Вместо того, чтобы 80% территории Украины использовались в гуманитарных целях, от 80% до 100% ее территории должно использоваться для уничтожения России», – подчеркнул он.

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

    «Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

    В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА «Новости», Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    30 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»

    Tекст: Вера Басилая

    Минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» в память о погибших при теракте, затем оркестр под управлением Валерия Гергиева дал концерт.

    На площадке перед сценой, где расположились музыканты, из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. На протяжении всего девятого дня трагедии к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтили память погибших также послы иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Волонтеры Победы» Кировской области вместе с волонтерами из других общественных организаций и неравнодушными гражданами почтили память погибших в трагедии. Добровольцы предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавлика со словами поддержки к памятному арт-объекту. Также «Волонтеры Победы» Камчатского края вместе с неравнодушными жителями региона зажгли свечи памяти.

    «Бессмертный полк» России предложил всем желающим в этот день разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля.

    Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».

    Также в память о погибших в небо были запущены белые шары.

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    30 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    В Москве простились с мужчиной, всю ночь спасавшим людей из «Крокуса»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве в церкви Сурб Хач Армянского храмового комплекса прошла церемония прощания с Кареном Енгибаряном, который погиб после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Енгибарян оказался неподалеку от места теракта и всю ночь помогал пострадавшим: вытаскивал людей из дыма, отводил к медикам. В результате он сильно надышался угарным газом, простыл и был госпитализирован. Состояние Енгибаряна ухудшалось, и 29 марта он умер, передает ТАСС.

    Проститься с Енгибаряном пришли не только его семья и друзья, но и родственники тех, кого он спас.

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    30 марта 2024, 21:09 • Новости дня
    CBS: США нашли «доказательства» причастности иностранцев к «гаванскому синдрому»

    CBS: США нашли «доказательства» причастности иностранного противника к «гаванскому синдрому»

    Tекст: Вера Басилая

    В 2023 году на саммите НАТО в Литве высокопоставленный представитель Пентагона испытал на себе симптомы «гаванского синдрома», у США есть доказательства причастности «иностранного противника», сообщает CBS.

    Источники CBS утверждают, что это первый задокументированный случай «гаванского синдрома» на саммите НАТО, и он может стать поворотным моментом в расследовании этой загадочной болезни. Телеканал отметил, что заявление о причастности «иностранного противника» противоречит выводам разведывательного сообщества США, сделанным год назад, когда версия враждебной активности была названа «крайне маловероятной», передает РИА «Новости».

    CBS не раскрывает, на кого именно падает подозрение, но в репортаже фигурирует некий житель Петербурга Виталий Ковалев, задержанный в 2020 году в США.

    Бывший офицер американской военной разведки, который руководил расследованием по линии Пентагона, заявил CBS, что «у Москвы нет ограничений, она сделает и кого она атакует. Если мы не отреагируем, проблема усугубится».

    Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

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    1 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 12 суток

    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» задержали за неповиновение полиции 25 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десятый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции, сообщил источник.

    Отмечается, что суд постановил арестовать его на 12 суток, подозреваемый при задержании оказывал сопротивление полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    29 марта Басманный суд арестовал девятого подозреваемого по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. 26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

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    31 марта 2024, 22:48 • Новости дня
    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять отношения с Евросоюзом и США.

    «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

    Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

    «Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

    Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

    Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

    Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

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    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

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    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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