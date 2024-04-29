29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.3 комментария
В Молдавии предложили упростить снос памятников
Правительство Молдавии предложило упростить процедуру сноса памятников, которые «нарушают общественный порядок и противоречат хорошим манерам».
Соответствующий проект поправок в закон о памятниках опубликован на сайте правительства. Согласно документу, новую статью планируется включить в закон о памятниках. Она будет разрешать снос монументов категории «Б», то есть тех, которые находятся в ведении местных органов власти, передает РИА «Новости».
Эксперты и оппозиционные политики в Молдавии опасаются, что под действие этой статьи могут попасть в том числе обелиски и стелы в честь воинов-освободителей, установленные во многих населенных пунктах страны.
Ранее сообщалось, что посольство России в Молдавии осудило действия вандалов, осквернивших памятник павшим в Великой Отечественной войне, и выразило надежду, что правоохранительные органы привлекут к ответственности виновников.