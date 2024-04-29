29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.3 комментария
Казахстан вернул в бюджет изъятые у олигархов более 90 млн долларов
Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана конфисковал еще 40 млрд тенге (более 90 млн долларов) в пользу государства. Эти средства будут направлены на социальные нужды и восстановление после весенних паводков, сообщает пресс-служба правительства страны.
В сообщении говорится, что комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге (более 90 млн долларов), передает РИА «Новости».
Отмечается, что более 38 млрд тенге из этой суммы составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Нур-Султане стоимостью 2 млрд тенге.
Как указали в пресс-службе, возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.
Помимо конфискации, подписано инвестиционное соглашение на 7 млрд тенге (почти 16 млн долларов). В рамках этого соглашения лица, подпавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», построят два инфраструктурных объекта в Нур-Султане и Шымкенте.