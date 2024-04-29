Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, решение принято после обращения Комитета финансовой безопасности Италии, который выразил озабоченность возможностью использования механизма для обхода санкций, передает РИА «Новости».

В палате не согласились с позицией итальянского регулятора, подчеркнув, что работают только с неподсанкционными товарами и самостоятельно проверяют их соответствие санкционным ограничениям.

Пелаццо отметил, что ИРТП добровольно притормозила работу по этой схеме после того, как получила это письмо, но юристы уже изучают содержание 13-го пакета санкций. По его словам, данный пакет старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это их не касается.

В ИРТП не согласны с опасениями итальянского регулятора и намерены поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле.

Система для компаний – членов ИРТП была запущена в тестовом режиме в феврале 2024 года. Она позволяла российским покупателям платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП затем переводила эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций против России, который будет направлен на ужесточение контроля за соблюдением действующих ограничительных мер и борьбу с их обходом.

12 апреля помощь в обходе санкций признали в ЕС уголовным преступлением.