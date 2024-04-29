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Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями
Итало-российская торговая палата (ИРТП) временно приостановила работу системы расчетов в рублях за итальянские товары, сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.
По его словам, решение принято после обращения Комитета финансовой безопасности Италии, который выразил озабоченность возможностью использования механизма для обхода санкций, передает РИА «Новости».
В палате не согласились с позицией итальянского регулятора, подчеркнув, что работают только с неподсанкционными товарами и самостоятельно проверяют их соответствие санкционным ограничениям.
Пелаццо отметил, что ИРТП добровольно притормозила работу по этой схеме после того, как получила это письмо, но юристы уже изучают содержание 13-го пакета санкций. По его словам, данный пакет старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это их не касается.
В ИРТП не согласны с опасениями итальянского регулятора и намерены поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле.
Система для компаний – членов ИРТП была запущена в тестовом режиме в феврале 2024 года. Она позволяла российским покупателям платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП затем переводила эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране.
Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций против России, который будет направлен на ужесточение контроля за соблюдением действующих ограничительных мер и борьбу с их обходом.
12 апреля помощь в обходе санкций признали в ЕС уголовным преступлением.