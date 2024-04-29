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    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    16 комментариев
    29 апреля 2024, 10:30 • Новости дня

    Российские операторы FPV-дронов уничтожили позиции ВСУ у Семеновки и Спорного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы FPV-дронов уничтожили позиции ВСУ у Семеновки и Спорного, сообщили в Минобороны.

    Ведомство опубликовало кадры уничтожения военнослужащими группировки «Центр» позиций ВСУ около Семеновки и Спорного, передает ТАСС.

    Ранее батальон Маргелова уничтожил FPV-дронами «Велес» вышки РЭБ в Бериславе.

    28 апреля 2024, 16:16 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян, считает военкор Евгений Поддубный.

    Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

    По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

    Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров.

    «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

    Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (82)
    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    28 апреля 2024, 14:02 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    В своем Telegram-канале он показал, как отважные бойцы группировки войск «Центр» впервые эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams.

    «Следующая остановка: Москва, Поклонная гора. Парни, красавчики! Победа будет за нами!» – отметил Соловьев.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

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    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

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    28 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

    Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

    Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

    «Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

    Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.

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    28 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    В США допустили, что Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России могут использовать захваченную на Украине трофейную технику НАТО для разработки нового вооружения и совершенствования своих бронемашин, сообщает Defense TV.

    Отмечается, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз, передает РИА «Новости».

    При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (14)
    28 апреля 2024, 17:17 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

    Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 13:57 • Новости дня
    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Новобахмутовку в Донецкой народной республике

    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР, также отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    Потери ВСУ – до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

    Кроме того, в уничтожены две американские 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», два 105-мм буксируемых орудия М101, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР.

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    28 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    Эксперт бундесвера Масала заявил, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    По его словам, российский лидер предугадал, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку, передает РИА «Новости».

    Также Масала заметил, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

    По данным издания, все громче становятся голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 11:21 • Новости дня
    Песков заявил о панике с украинской стороны на фронте

    Tекст: Кристина Цыцура

    России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, это, конечно, касается хода военной операции, но у всех есть родственники и друзья среди участников СВО, которые также рассказывают о панике украинцев, передает ТАСС.    

    «И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника», – отметил Песков.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя.

    Коментарии (13)
    28 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

    Кимаковский: Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, людей закапывали в спешке, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, тела мирных жителей были обнаружены во время разминирования Авдеевки. У них были связаны руки за спиной, ноги обмотаны скотчем, скорее всего, людей пытали, передает ТАСС.

    Кимаковский предположил, что убитых закапывали в спешке, но не стал приводить подробности.

    Ранее сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой в Авдеевке.

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    28 апреля 2024, 21:58 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Звук взрыва раздался в Киеве, в Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Издание пишет, что в Киевской и Черкасской областях звучит воздушная тревога, но в  Киеве ее не объявляли, передает ТАСС.

    Ранее российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    28 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Командиры ВСУ предрекли поражение Киева в октябре

    Blick: Многие командиры ВСУ перестали верить в победу Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью, сообщило швейцарское издание Blick.

    Командиры ВСУ уверены, что в октябре после полной потери Киевом Донбасса конфликт будет заморожен. По их словам, после назначения Александра Сырского военных отправляют на задания без боеприпасов и необходимого количества людей, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие уверены, что поражение Киева неизбежно из-за нехватки личного состава, задержки с поставками помощи от Запада и произвола командования.

    Ранее главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

    До этого украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.

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    28 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Российские ПВО за сутки уничтожили пять ракет ATACMS

    Минобороны: ВС России уничтожили ангары с беспилотниками на аэродроме Каменка и пять ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка в Днепропетровской области, а ПВО сбили пять ракет ATACMS производства США, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области. Также были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121-м районе.

    Российские ПВО за сутки сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 15:20 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ заявил, что ВС России ищут слабые места в обороне ВСУ

    Экс-полковник СБУ Стариков заявил, что ВС России ищут слабые места в обороне ВСУ по всему фронту

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные активно ищут слабые места в обороне украинской армии по всей линии фронта, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, ВС России подвели большую соответствующую силу, подготовили ее и начали вести боевые действия, ища слабости, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что именно такая тактика была применена в Очеретино.

    Ранее в Кремле заявили, что России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника.

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