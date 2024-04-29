Российские операторы FPV-дронов уничтожили позиции ВСУ у Семеновки и Спорного

Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

Tекст: Вера Басилая

Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров.

«Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.