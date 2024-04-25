Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин призвал нарастить выпуск товаров и услуг на базе собственных технологий
Россия не планирует все производить у себя, но необходимо нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Российский лидер подчеркнул, что задачей России является увеличение выпуска товаров и услуг на собственной технологической базе. «Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России – [это] бессмысленно и не нужно, не собираемся этого делать, но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программные обеспечения, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям», – цитирует слова главы государства ТАСС.
Ранее Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.
Напомним, глава государства Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).