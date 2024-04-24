  • Новость часаБывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Замминистра обороны попал на фронт борьбы с коррупцией
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России
    Агроном рассказал, как восстановить огород после паводка
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
    Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей
    Суд заочно арестовал Каспарова, Гудкова и Чирикову
    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

    Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    62 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    42 комментария
    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня

    Эксперт: Путин создает эффективную систему помощи пострадавшим от ЧС гражданам

    Политолог Мартынов: Путин четко и конструктивно указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Эксперт: Путин создает эффективную систему помощи пострадавшим от ЧС гражданам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен. При этом уровень воды снижается медленно.

    Глава государства также обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты пострадавшим от паводка, с тем, сколько из них получили выплаты. «Что так мало-то?» – спросил Путин в ходе беседы, указав на то, что в других субъектах в процентном соотношении наблюдается схожая ситуация.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – считает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Коментарии (34)
    23 апреля 2024, 23:10 • Новости дня
    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

    Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Москвы начали расследование по факту дорожного происшествия, которое случилось на севере столицы. В инциденте участвовал Евгений Яковлев, супруг известной актрисы Яны Поплавской, получивший, по ее словам, удар в голову.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошел на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

    В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости»

    Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

    Евгений Яковлев – известный радиоведущий.


    Коментарии (26)
    24 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    Песков объяснил, почему не отмечалось столетие СССР

    Песков: Столетие СССР не отмечалось на государственном уровне, так как такой страны больше нет

    Песков объяснил, почему не отмечалось столетие СССР
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Кремля пояснил, что в 2022 году на государственном уровне не отмечалось столетие со дня образования СССР ввиду отсутствия такой страны.

    По его словам, СССР больше не существует, есть Российская Федерация, а также есть Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которая развивается и увеличивает свой потенциал, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как БАМ связал пространство и время России.

    Коментарии (24)
    24 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
    Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо отменить перечень имущества, за которое при ЧС положены выплаты, вместо этого средства следует выплачивать за любые утраченные вещи, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

    «Существует перечень имущества, по которому выплачиваются компенсации – соответственно, там 100 тыс. или 50 тыс. рублей. В зависимости от того, попадает [имущество] в этот перечень или не попадает, выплачиваются соответствующие денежные средства. Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить!» – передает его слова ТАСС.

    Деньги должны выплачиваться за любое утраченное имущество.

    «Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», – сказал глава государства.

    Ранее Путин на данные о выплатах пострадавшим от отреагировал фразой «что так мало-то?»

    Коментарии (15)
    24 апреля 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин о выплатах пострадавшим от паводка: Что так мало-то?

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты.

    «Что так мало-то?» – спросил Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, указав на то, что во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении.

    Глава государства потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право, передает РИА «Новости».

    На совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в связи с введением режима ЧС власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий.

    «Я не очень понял, что значит «подают все»? Кто все?» – спросил президент и уточнил, получают ли власти заявки от людей, не попавших в зону паводка. Паслер ответил, что получают.

    «Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления», – ответил Путин.

    «Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», – добавил президент.

    Путин заявил также, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Генпрокурор рассказал о призывах провокаторов отбирать оружие у военных и полиции

    Генпрокурор Краснов рассказал о призывах провокаторов отбирать оружие у военных и полиции

    Tекст: Александра Юдина

    Провокаторы используют социальные сети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкций по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

    По его словам, для распространения радикальной идеологии и ложных сведений активно используются социальные сети, популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных, передает РИА «Новости».

    Ранее Генпрокурор предложил ввести требования к защите объектов после теракта в «Крокусе».

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС
    Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС
    @ Сергей Русанов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками.

    «Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году, сейчас 2024-й, и этот тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства – МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, сейчас размер компенсаций пострадавшим при ЧС составляет 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей, их нужно проиндексировать.

    «Если сейчас человек вынужден заниматься восстановлением своего домохозяйства и одновременно должен еще на работу ходить, то для людей возникают дополнительные сложности. Я прошу губернаторов вместе с местными работодателями, а если кто-то работает в федеральных учреждениях либо компаниях с госучастием, то тоже с работодателями проговорить это и решить вопрос с дополнительными отпусками», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы. Также Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты, и поручил разобраться со всеми заявлениями.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 10:05 • Новости дня
    Путин: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть наказаны

    Tекст: Ольга Никитина

    Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» должны быть выявлены и наказаны, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

    «Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», – подчеркнул глава государства, говоря о произошедшем в «Крокусе», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. В Следственном комитете России заявили, что доказали связь устроивших атаку с украинскими националистами.

    Коментарии (3)
    24 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин предложил увеличить норму стоимости капремонта жилья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков предложил рассмотреть вопрос увеличения стоимости капитального ремонта жилья.

    Глава государства отметил, что эта норма давно не индексировалась, передает ТАСС. Несмотря на попытки сдержать рост цен, «инфляция имеет место быть», добавил Путин.

    «Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», – поручил президент.

    Ранее Путин призвал обсудить планы защиты регионов от паводков в будущем.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 09:53 • Новости дня
    Путин: За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы

    Tекст: Ольга Никитина

    Теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

    «Безусловно, одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм. Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», – приводит его слова ТАСС.

    Путин обратил внимание, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. «Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье (атака на «Крокус Сити Холл» – прим. ВЗГЛЯД)», – констатировал президент России.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин допустил изменение размеров компенсаций пострадавшим от природных ЧС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

    Он также призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в регионах, пострадавших от паводков, передает ТАСС.

    «Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что для ликвидации последствий паводков привлечено достаточное количество сил. Путин указал, что всю поддержку необходимо оказывать гражданам.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от паводков.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин назвал регион с самой тяжелой ситуацией с паводками

    Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась самая сложная ситуация с паводками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самой сложной ситуацией с паводками остается ситуация в Оренбургской области, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихийного бедствия.

    «Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, уровень воды снижается медленно», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин отметил, что согласно поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий паводков привлечено достаточно, на местах работают спасатели и сотрудники других ведомств, силовые и правоохранительные органы, добровольцы. Они действуют профессионально и слаженно.

    Федеральным, региональным и местным властям необходимо «продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан».

    В первой половине апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. В Оренбургской области были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность решения проблем с паводком

    Путин: Людям не важно, какие власти за что отвечают, главное – чтобы проблемы решались

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин касательно ситуации с паводками в стране отметил, что людям не важно, какой уровень власти за что отвечает, главное – чтобы проблемы решались.

    По его словам, для граждан абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что главным остается вопрос, насколько быстро и эффективно решаются проблемы людей.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 15:39 • Новости дня
    Путин призвал обсудить планы защиты регионов от паводков в будущем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отдельно обсудить тему защиты населенных пунктов от паводков в будущем.

    В ходе совещания по ликвидации последствий паводков он отметил, что нужно «в дальнейшем еще раз собраться в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков».

    «Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть», – передает слова Путина ТАСС.

    Глава государства считает, что «нужно четко определить, какие меры здесь необходимо принять Федерации, регионам, местным властям, в том числе <…>, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод».

    Ранее Путин заявил, что самая сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской области.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области

    Моор: В трех населенных пунктах Тюменской области ожидают максимальный уровень половодья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В трех населенных пунктах Тюменской области ожидается максимальный уровень половодья с 26 апреля по 1 мая, заявил глава региона Александр Моор на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Максимальный уровень воды ожидается в селе Коркино Упоровского района 26 апреля, там находится первый гидропост по течению реки Тобол. В последние сутки он там вырос на 73 сантиметра, сказал губернатор, передает ТАСС.

    В райцентре Упорово ожидается максимально высокий уровень воды 28 апреля. В городе Ялуторовск ожидается пик 1 мая, отметил он.

    Ранее президент в ходе совещания заявил, что необходимо регулярно докладывать о восстановлении жилья после половодья.

    Коментарии (0)
    Главное
    Telegram начал банить собирающие координаты для нанесения ударов аккаунты
    СБУ обвинила настоятеля Святогорской лавры УПЦ в «пособничестве» военным РФ
    Главу парламента Гагаузии лишили дипломатического паспорта после визита в Россию
    Foreign Policy: ВСУ будут занимать оборонительную позицию в 2024 году
    В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
    Посольство Китая назвало грабежом возможную блокировку TikTok в США
    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ

    Кто навредил торговле России и Китая

    Китай показал неожиданную статистику по торговле с Россией. В марте просели продажи в Россию китайских машин и оборудования. Хотя еще в январе и феврале торговля продолжала расти высокими темпами, как и весь 2023 год, когда был поставлен новый исторический рекорд. Что же могло случиться в марте и как это отразится на дальнейшей торговле России и Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые проблемы у ВСУ возникнут с тыла

    Россия увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Эти планы подтверждает недавний удар по Днепропетровску – важному железнодорожному узлу, через который проходят маршруты в разные регионы Украины. Эксперты считают, что с момента начала СВО российская тактика уничтожения логистических центров изменилась и у военных появились новые возможности усилить эти удары. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

    Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер. Для такой политики со стороны Запада существует пять очевидных причин, а объяснить их Зеленскому не могут из-за политкорректности. Зато Россия – может. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............