Эксперт: Россия выступает мировым флагманом в сфере молодежной политики

Политолог Кисляков: Россия стала площадкой для международной молодежной дипломатии

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия выступает флагманом молодежной политики. В нашей стране создано много социальных лифтов и инструментов для самореализации молодежи. Это прежде всего платформа «Россия – страна возможностей», которая объединила более 20 самых разных проектов. Это молодежные движения, в том числе «Движение первых», Юнармия, «Большая перемена», центр «Сириус», кластер «Таврида» в Крыму. То есть все молодое поколение охвачено проектами», – сказал политолог Евгений Кисляков, член экспертного клуба «Дигория».



Он также напомнил, что в своем недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Молодежь и дети». «Этот нацпроект структурирует всю работу по молодежной политике. Таким образом складывается комплексная системная инфраструктура по работе с молодежью», – отметил эксперт.

По его словам, молодежный нацпроект должен в первую очередь затрагивать развитие профильной инфраструктуры, предпринимательства, добровольчества и лидерских проектов. «Недавно в России было открыто 12 молодежных центров. Есть программа «Регион для молодых», в рамках которой Росмолодежь выделяет регионам гранты. Нацпроект – это еще и разные программы по ремонту школ, обновление материально-технической базы вузов, это мероприятия, направленные на программы воспитания, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей», – добавил Кисляков. «Это систематизация всех подходов к молодежной политике, просвещению молодого поколения», – подчеркнул эксперт.



Он добавил, что с достижениями России в сфере молодежной политики могли ознакомиться школьники и студенты со всего мира в рамках прошедшего недавно Всемирного фестиваля молодежи: «Ребята из почти 200 стран мира узнали, какие возможности дает российской молодежи государство, как поддерживает их таланты и стремление к развитию, какие социальные лифты выстроены в России. Причем участвовать в российских конкурсах и строить карьеру в России могут молодые люди из разных стран мира, что вызывает у них еще больший интерес к нашей стране».

«Фестиваль стал площадкой для международной молодежной дипломатии. Здесь молодые люди рассказывали о жизни в своих странах, узнавали Россию, говорили о многополярном мире как альтернативе тому порядку, который продвигает Запад. Россия задает здесь ключевые тренды. А молодежь всегда стремится быть в курсе последних тенденций, и этим объяснимо ее постоянное внимание и интерес к России», – считает политолог.



Кисляков отметил, что Россия открыта для молодежи со всего мира: «Мы ждем предложения от разных стран и готовы взаимодействовать в рамках молодежного сотрудничества и партнерства».

Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Главная цель праздника – сплотить молодежь и укрепить ее единство. Его идея принадлежит Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth), основными задачами которой являются борьба за мир, демократия, защита прав и интересов молодежи.



Главной целью стратегии российской молодежной политики до 2030 года является создание условий для самореализации молодежи и ее участия в жизни общества. В нацпроект «Молодежь и дети» планируется внести все ключевые меры поддержки молодых людей, он будет направлен в том числе на создание кадровых и социальных лифтов.

