Эксперты назвали методы защиты граждан от кибермошенников и кибербуллинга

Эксперты по цифровой безопасности Молчаков и Олиндер назвали главные вызовы для России в этой сфере

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Право всегда стоит на страже законных интересов граждан. Актуальность вопросов, которые поднимает сегодняшний форум, обусловлена тем, что россияне часто чувствуют себя незащищенными, попадая в ситуации с кибермошенничеством или кибербуллингом. Законодательство должно создавать барьеры от этих преступлений. Также в России отмечаются регулярные интернет-атаки на государственные органы, которые ставят своей целью парализовать часть функций того или иного ведомства», – сказал Никита Молчаков, декан международно-правового факультета МГИМО.

«Поэтому в настоящее время важен не только вопрос технического подхода к безопасности, но и проработка четкого распределения полномочий профильных органов, которые осуществляют защиту. Общественные отношения развиваются и, соответственно, обязанности ведомств должны корректироваться параллельно с расширением сферы самой угрозы», – указал собеседник.

«В целом я бы выделил для России три главных вызова. Первый: нормативное направление. Развитие соответствующего законодательства должно как минимум не отставать от роста рисков. Второе – это институциональный компонент, связанный с теми органами, которые ответственны за обеспечение информационной кибербезопасности. И третье, это, естественно, вопрос сознательности общества, повышения цифровой грамотности, осведомленности граждан, для того чтобы они не становились объектами посягательств», – детализировал он.

«Важно отметить: в этом дискурсе многое ляжет и на экспертное сообщество. Анализ ситуации должен стать основой для принятия тех или иных решений. Мы планируем, что форумы, подобные сегодняшнему, будут проходить на регулярной основе, и на них будут пересматриваться различные вопросы сообразно стремительно меняющимся требованиям. Пример: человек полетел в космос в 1961 году, а договор о космосе был принят в 1967 году. Для международного соглашения это довольно маленький срок. Почему это был успешный кейс? Потому что серьезная научная дискуссия в данной сфере велась с 1930-х годов», – резюмировал Молчаков.



«Главные вызовы для сферы определены на государственном уровне в программе «Цифровая экономика». На мой взгляд, основными проблемами являются законодательное регулирование цифровой экономики, вопросы безопасности и вообще более детальная проработка отношений в этом направлении. Безопасность в цифровой среде предполагает, конечно, и защиту персональных данных, что сейчас стало особенно актуальным. Также здесь нужно думать об обеспечении безопасности цифровых активов», – согласилась Нина Олиндер, доцент кафедры безопасности цифровой экономики и управления рисками РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

По ее мнению, еще одна задача государства и общества, которой уделяют недостаточно много внимания, – это цифровая грамотность. «Сегодня в рамках форума как раз обсуждали вопрос о том, что нужно развивать навыки ориентирования граждан в сети. И это связано не только с физическими лицами, но и с бизнесом. Предприниматели должны гораздо шире использовать новые инструменты для развития своего дела – различные сервисы, порталы, сайты для взаимодействия, коммуникации с партнерами, клиентами», – резюмирует Олиндер.

В среду в МГИМО начался двухдневный Международный научно-практический форум «Право цифровой безопасности». Событие проводится под эгидой МИД РФ во взаимодействии с ведущими университетами страны и АНО «Белый Интернет». Цели мероприятия – профессиональное обсуждение современных тенденций и связанных с ними правовых рисков цифровизации, выработка оптимальных направлений уголовной политики в цифровой сфере, поиск новых решений, направленных на укрепление цифрового суверенитета и безопасности страны.

В рамках мероприятия были проведены пленарные сессии на темы: «Цифровая безопасность как новое направление правовой политики России», «Цифровые права человека и цифровая безопасность», «Правовая безопасность цифровых финансов» и другие.