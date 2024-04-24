  • Новость часаЭксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»
    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым
    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны
    Прокуратура Молдавии передала в суд уголовное дело против Гуцул
    Между Тбилиси и Вильнюсом разгорелся дипломатический скандал из-за евродепутата
    WSJ: Украине уже не хватает людей для противодействия России
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 13:01 • Новости дня

    В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибли два человека

    В Абрикосовке Херсонской области погибли два человека погибли из-за обстрела ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Абрикосовке Херсонской области погибли два человека из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что в селе Абрикосовка Алешкинского округа были убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом.

    Накануне в Запорожской области из-за украинского дрона погибли четыре женщины.

    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

    Коментарии (30)
    23 апреля 2024, 23:10 • Новости дня
    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

    Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Москвы начали расследование по факту дорожного происшествия, которое случилось на севере столицы. В инциденте участвовал Евгений Яковлев, супруг известной актрисы Яны Поплавской, получивший, по ее словам, удар в голову.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошел на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

    В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости»

    Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

    Евгений Яковлев – известный радиоведущий.


    Коментарии (26)
    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за мощных взрывов часть Одессы осталась без электроснабжения, сообщает украинский телеканал ТСН.

    Отмечается, что в некоторых районах города произошли перебои с электричеством, передает телеканал 360.

    Местные власти комментировать произошедшее не стали, только призвали оставаться в укрытиях.

    Накануне в Одессе были поражены средства ПВО Украины и склад.

    Коментарии (7)
    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
    В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
    @ Marcus Brandt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чешская служба безопасности и информации (контрразведка) задержала подозреваемого в подготовке покушения на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, им оказался 24-летний украинец Марунич В., сообщила чешская пресса.

    Попытку покушения предотвратили 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.

    Подозреваемый оказался «психически неуравновешенный и националистически настроенный», его задержали в городе Брно на юго-востоке страны. Там он доставал оружие из тайника.

    Марунич – уроженец украинского города Винница, с 2021 года он живет в Чехии. В 2021 году его задерживали на Украине за распространение детской порнографии и мошенничество.

    Ранее в апреле украинская служба безопасности (СБУ) заявила, что на президента страны Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.

    Коментарии (12)
    23 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    США испытают на Украине систему обнаружения целей с помощью искусственного интеллекта

    NYT: ВСУ опробуют американские технологии ИИ по обнаружению возможных целей на поле боя

    США испытают на Украине систему обнаружения целей с помощью искусственного интеллекта
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ опробуют американские технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают обнаруживать потенциальные цели на поле боя с помощью видеозаписей с дронов, сообщила газета The New York Times.

    Как пишет NYT, программа Maven, стала «амбициозным проектом» Пентагона, который хочет обеспечить «коллег» оперативной информацией, передает ТАСС.

    Как говорится в публикации, используя алгоритмы, программа прогнозирует, куда движутся войска и откуда можно ожидать атаки противника, но пока результаты неоднозначны. Как признают многие американские чиновники, конфликт на Украине стал испытательным полигоном для новых технологий.

    «В конце концов это сейчас наша лаборатория», – заявил генерал-лейтенант Кристофер Донахью.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Германия превращает Украину в полигон для новых танков.

    Коментарии (9)
    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

    Коментарии (5)
    23 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается не в пользу Киева.

    «Ситуация не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», – сказал он журналистам, передает ТАСС.

    Ранее Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта.

    Коментарии (4)
    23 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Умерший от эпилепсии призывник на Украине был признан годным к службе

    Лубинец: Умершего от эпилепсии призывника на Украине до этого признали годным к службе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скончавшийся во время эпилептического приступа по дороге в учебный центр военнообязанный украинский гражданин имел статус годного к воинской службе от военно-врачебной комиссии, заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.

    Скончавшийся имел справку военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, сообщил Лубинец, передает ТАСС.

    Начато производство о возможном нарушении прав человека.

    До этого военкомат Закарпатской области сообщал, что по дороге в учебный центр от эпилептического приступа умер военнообязанный. Ему оказывали первую помощь и вызвали скорую, но спасти его не удалось.

    Ранее в апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Документ предполагает, что военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

    Коментарии (7)
    24 апреля 2024, 00:02 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней

    Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней после одобрения Конгресса

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон заявил о готовности поставить Украине пакет военной помощи в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом США, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

    «Мы могли бы поставить помощь в течение нескольких дней», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Он отметил: для начала поставок нужно, чтобы соответствующий законопроект обрел силу закона, поэтому его должен одобрить Конгресс, а затем подписать президент США Джо Байден.

    Ранее сообщалось, что пакет законопроектов, предусматривающий в том числе выделение военной помощи Киеву, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

    Объем пакета составляет 95 млрд долларов и включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

    Коментарии (6)
    24 апреля 2024, 06:44 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

    Анохин заявил, что Смоленская область «вновь находится под атакой украинских БПЛА». Силы ПВО ВС России ведут с ними борьбу.

    «В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам произошли возгорания», – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник. В результате падения обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 500 украинских военных в районе Константиновки в ДНР

    ВС России у трех сел в ДНР поразили до 500 украинских военных

    ВС России уничтожили до 500 украинских военных в районе Константиновки в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки «Южная» группировка ВС России в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР поразила до 500 украинских военных, сообщило Минобороны России.

    Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Там украинская сторона потеряла до 20 человек, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила девять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад у Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Первомайского, Очеретино, Нетайлово, Бердычей и Семеновки в ДНР. Украинские военные потеряли там до 360 человек, две боевые бронированные машины, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и американское орудие М101.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского, Водяного и Урожайного в ДНР. Украинская сторона потеряла там до 95 человек, три машины, французскую САУ Caesar и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Берислава и Золотой Балки (Херсонская область). Там ВСУ потеряли до 70 человек, БТР, гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку американского ЗРК MIM-23 HAWK. Поражен склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны.

    Средства ПВО за сутки сбили 104 украинских дрона, тактическую ракету «Точка-У», шесть снарядов HIMARS и «Ольха», четыре французских управляемых авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 633 дрона, 509 ЗРК, 15 824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 машин РСЗО, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2024, 18:15 • Новости дня
    Столтенберг: F-16 усилят противовоздушную оборону Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс полагает, что F-16, которые получит киевский режим, позволят усилить его противовоздушную оборону, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Ведется обсуждение передачи Киеву систем ПВО, включая Patriot, а также F-16, они должны усилить противовоздушную оборону Украины, сказал политик, передает ТАСС.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что американские истребители F-16 в случае поставок на Украину не станут размещать на аэродроме в Староконстантинове ВС России могут до него дотянуться.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2024, 21:45 • Новости дня
    В Запорожской области из-за украинского дрона погибли четыре женщины

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе населенного пункта Мирное в Запорожской области четыре женщины погибли в результате атаки украинского дрона на автомобиль, в котором они ехали, сообщили оперативные службы региона.

    Отмечается, что вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю, в котором находились четыре жительницы региона. В результате взрыва они погибли. Специалисты отметили, что оператор дрона намеренно нанес удар по автомобилю, о чем говорит характер повреждений, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в результате украинских обстрелов за все время конфликта погибли 120 мирных жителей Белгородской области, включая 11 детей.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    Проводившего панихиду по Навальному священника запретили в служении
    Шри-Ланка подала заявку на вступление в БРИКС
    Маск предрек гражданскую войну на Западе из-за мигрантов
    В Буэнос-Айресе на марш протеста вышли 800 тыс. человек
    «Автодор» повысил тарифы на проезд по платным дорогам
    Роспотребнадзор заявил о 47 новых вирусах у комаров в России

    Кто навредил торговле России и Китая

    Китай показал неожиданную статистику по торговле с Россией. В марте просели продажи в Россию китайских машин и оборудования. Хотя еще в январе и феврале торговля продолжала расти высокими темпами, как и весь 2023 год, когда был поставлен новый исторический рекорд. Что же могло случиться в марте и как это отразится на дальнейшей торговле России и Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые проблемы у ВСУ возникнут с тыла

    Россия увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Эти планы подтверждает недавний удар по Днепропетровску – важному железнодорожному узлу, через который проходят маршруты в разные регионы Украины. Эксперты считают, что с момента начала СВО российская тактика уничтожения логистических центров изменилась и у военных появились новые возможности усилить эти удары. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

    Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер. Для такой политики со стороны Запада существует пять очевидных причин, а объяснить их Зеленскому не могут из-за политкорректности. Зато Россия – может. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............