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Путин отметил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа
Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и строителями БАМа выразил благодарность за вклад, который его отец Гейдар Алиев сделал в строительство этой магистрали.
Российский глава государства отметил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Российский лидер напомнил, что отец нынешнего главы Азербайджана – Гейдар Алиев – внес вклад в строительство БАМа. Алиев-старший в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством этой железнодорожной магистрали.
«По сути, он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку. Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два поселка с вокзальными комплексами – Улькан и Ангоя. А сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и Якутии», – приводит ТАСС слова президента.
Ранее Путин заявил, что разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу.