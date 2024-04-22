Politico: Попытки НАТО сдержать Россию без перевооружения Европы обречены на провал

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Европа очень медленно наращивала производство оружия и боеприпасов, а так как ситуация на поле боя ухудшается, победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют, возможно, даже до истечения срока президентства Джо Байдена, передает ТАСС.

Михта добавил, что без перевооружения Европы НАТО просто обрекает себя на провал, и если ЕС не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы, это будет чревато неприемлемым риском.

Ранее Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом.