То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.0 комментариев
Politico: Попытки НАТО сдержать Россию без перевооружения Европы обречены на провал
Европейским странам – членам НАТО необходимо в срочном порядке перевооружаться, иначе все попытки альянса сдержать Россию обречены на провал, заявил директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией) Эндрю Михта в газете Politico.
По его словам, Европа очень медленно наращивала производство оружия и боеприпасов, а так как ситуация на поле боя ухудшается, победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют, возможно, даже до истечения срока президентства Джо Байдена, передает ТАСС.
Михта добавил, что без перевооружения Европы НАТО просто обрекает себя на провал, и если ЕС не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы, это будет чревато неприемлемым риском.
Ранее Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом.