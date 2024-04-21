Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Валерий Гергиев и артисты Мариинского театра провели фестиваль «Гений места» в Пскове
20 апреля в Пскове, на родине Модеста Петровича Мусоргского, прошел масштабный музыкальный фестиваль «Гений места», приуроченный к 185-летию со дня рождения великого композитора. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в рамках программы фестиваля насыщенного на сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в преддверии дня рождения Сергея Прокофьева прозвучала его симфоническая сказка «Петя и волк». Там же состоялся камерный концерт солистов оперы Мариинского театра. Вокальные сочинения Мусоргского исполнили Степан Завалишин, Дмитрий Григорьев и Анастасия Донец.
Днем в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прошел концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программу вошли сочинения Мусоргского: «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина», «Ночь на Лысой горе» и цикл «Картинки с выставки».
Завершила «Гений места» в Пскове последняя опера Мусоргского «Хованщина». В главных партиях вышли Екатерина Сергеева, Александр Морозов, Михаил Петренко, Нажмиддин Мавлянов, Олег Видеман, Роман Бурденко, Максим Даминов, Андрей Попов, Жанна Домбровская, Олег Балашов и Александр Никитин. Исполнение прошло при участии хора Мариинского театра. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев.
Всего на карте фестиваля музыкальных приношений «Гений места» пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.