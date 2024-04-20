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Сербия осудила подготовку резолюции о «геноциде» в Сребренице
ООН рискует обесценить термин «геноцид», собираясь провести голосование по резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей Генеральной ассамблее, заявила председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич.
В ходе брифинга после беседы с американским дипломатом Брнабич подчеркнула, что подобные вопросы не должны решаться голосованием, передает РИА «Новости».
«Если таким образом подходить к этим вопросам и отдельным случаям, тогда на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему, по которым решение будет приниматься простым голосованием, что в конце концов этот термин (геноцид) потеряет свое значение», – сказала она.
Кроме того, это ставит под угрозу авторитет ООН как крупнейшей международной организации, добавила она.
«Это очень опасно для самой ООН, если простым голосованием будут решаться такие важные вопросы, тогда больше нет какого-либо договора в ГА ООН, а когда его нет, то значит, «большие и сильные» успели разрушить самую важную международную организацию за мир и стабильности во всем мире», – сказала Брнабич.