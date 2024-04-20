В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Американский профессор: Зеленский не получит желаемого количества вооружения
Американский профессор Миршаймер: Зеленский не получит желаемого количества вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он запрашивает у союзников на Западе, заявил американский профессор Джон Миршаймер.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер отметил, что Зеленский составил «список желаний», однако Запад не сможет удовлетворить его запросы, так как не располагает таким количеством вооружений, передает РИА «Новости».
Профессор также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут украинским войскам переломить ход боевых действий в свою пользу, так как Россия превосходит Украину в вопросе вооружения и живой силы. Кроме того, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на ВСУ, добавил он.
Ранее директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года.