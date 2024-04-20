Французский политик Филиппо сказал, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине

Tекст: Кристина Цыцура

Он заявил, что нежелание Запада вести переговоры увеличивает число жертв в этой войне, обедняет Францию и подвергает ее серьезной опасности, передает РИА «Новости».

Филиппо высмеял слова французского премьера Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы «удерживали позиции». По мнению политика, Атталь должен был сказать правду: дальнейшая помощь Украине лишь приведет к еще большим жертвам среди ее жителей.

В связи с этим Филиппо призвал прекратить поставки оружия и денег Украине.



