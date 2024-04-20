Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» погиб в Севастополе

Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» Михаил Касперов разбился насмерть в ДТП в Севастополе

Tекст: Вера Басилая

В ночь на 20 апреля Касперов, управляя мотоциклом Harley-Davidson, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В результате аварии также пострадали три пассажира легкового автомобиля и его водитель.По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».

Веселовский рассказал, что Касперов долгое время жил в Канаде и в конце прошлого года переехал в Крым, в который добирался окружными путями через несколько европейских стран. На своем YouTube-канале он вел информационную войну против западных стран, разоблачая их русофобскую политику.

Ранее россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом, которым он управлял.