В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» погиб в Севастополе
Байкер-видеоблогер «Миша из Канады» Михаил Касперов разбился насмерть в ДТП в Севастополе
Известный байкер-видеоблогер Михаил Касперов, ведущий канала «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе, сообщил крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.
В ночь на 20 апреля Касперов, управляя мотоциклом Harley-Davidson, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В результате аварии также пострадали три пассажира легкового автомобиля и его водитель.По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».
Веселовский рассказал, что Касперов долгое время жил в Канаде и в конце прошлого года переехал в Крым, в который добирался окружными путями через несколько европейских стран. На своем YouTube-канале он вел информационную войну против западных стран, разоблачая их русофобскую политику.
Ранее россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом, которым он управлял.