Акция «Тотальный диктант» стартовала в России и за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

Среди зарубежных государств, где проходит диктант – Абхазия, Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Германия, Греция, Китай, Португалия, Турция, Швейцария и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Планируется, что в этом году к акции присоединятся 400 тыс. человек.

«Тотальный диктант давно перестал быть акцией одного дня. Спустя 20 лет он разросся до международного масштаба. Это не просто акция, а огромная команда удивительных людей, которые создают праздник грамотности», – отметила команда фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

По традиции площадками проведения акции выступают вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. Многие из них оборудованы для маломобильных участников и участников с нарушениями зрения и слуха.

В этот раз тема диктанта связана с дневниками. Это один из любимых жанров автора текста – прозаика, эссеиста, редактора и журналиста Анны Матвеевой.

Примечательно, что вместе со взрослыми адаптированный диктант сегодня смогут написать и дети. Они присоединятся к акции более в 16 городах России и за рубежом. Среди площадок, на которых пройдет детский диктант, – Москва, Нижний Новгород, Петербург, Улан-Удэ и другие города.

Кроме того, в некоторых регионах России проходит ежегодный «Тот.Язык» – мероприятие, в рамках которого отрывок текста «Тотального диктанта» можно написать на языке национальных диаспор.