В России прошел День единых действий в память о геноциде советского народа

Всю информацию аккумулировали в Центре действий в Общественной палате Российской Федерации, который работал от старта дня на Дальнем Востоке до завершения в Калининграде.

«Уже четыре года 19 апреля вся страна от мала до велика объединяет усилия для того, чтобы не допустить повторения истории. Знать и понимать понятия фашизм, нацизм, геноцид, значит не допустить этого в будущем. Эта важнейшая тема за годы реализации становится делом каждого. Делом тех, кто делает больше, чем должно», – заявила первый зампред Комиссии ОПРФ по добровольчеству и молодежной политике открыла работу Центра действий «Без срока давности» Елена Родионова.

Здесь состоялись прямые включения с мероприятий из Хабаровска, Томска, Ямало-Ненецкого автономного округа. В некоторые организации, с которыми была организована видеосвязь, можно добраться только на вертолетах. Телемост соединил студию в ОП РФ с Севастополем, Белгородом, Архангельском.

Студент Томского государственного педагогического колледжа Михаил Гайдученко призвал школьников и студентов изучать историю, дабы не повторить ошибок прошлого.

Студент Кирилл Кононов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения провел целую виртуальную экскурсию по предметам из личной коллекции. Кирилл показал оригинальные предметы: красноармейскую книжку, сумку санитарного разведчика и другие, которые он собирал по крупицам.

К трансляции подключились и коллеги из Белоруссии. На базе Музея истории ГУО «Средняя школа 2 г. Осиповичи» реализуется образовательный проект «Память, объединяющая поколения» по сохранению исторической памяти о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

В Центре действий «Без срока давности» провели экспертные дискуссии, в которых приняли участие историки и практики сферы воспитания.

В то же время 19 апреля в образовательных организациях Ульяновской области прошли более тысячи мероприятий. В Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта открыли памятную мемориальную доску Сергею Егорову – выпускнику техникума, погибшему в ходе специальной военной операции. Сразу после открытия состоялся урок памяти всем выпускникам СПО, погибшим в СВО.

Исполнительный директор аппарата Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова рассказала, что волонтеры Победы ежегодно присоединяются к мероприятиям Дня единых действий по всей стране. В эту дату представители Движения в регионах организуют памятные акции: в школах проводят интеллектуальную игру «Последний трибунал», собирают информацию о памятных местах, посвящённых мирным жителям, которые погибли от рук нацистов, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, возлагают цветы в память о жертвах геноцида и посещают ветеранов – узников концлагерей.

Руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Волгоградской области, член ЦКК ООД «Бессмертный полк России» Ярослав Князев рассказал, что в Волгограде прошло большое театрализованное представление «Без срока давности», приуроченное к двум важным датам: день памяти варварской бомбардировки Сталинграда и завершение гражданского процесса по признании действий немецко-фашистких захватчиков – геноцидом.

В Центре действий «Без срока давности» провели пресс-брифинг с инициаторами и партнерами проекта. По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Цунаевой, если бы нацистам удалось реализовать все планы, то из каждых 4 жителей Советского Союза в живых остался бы только 1 и был бы подвергнут принудительному онемечиванию. Она отметила, что День единых действий –это кульминация, но не менее важно вести просветительскую работу о геноциде и до, и после него.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Занко сообщила, что во Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений включили и памятные места, посвященные мирному населению.

«Таких памятных мест в нашем реестре уже более 1000. Мы устраним в ближайшее время законодательный пробел, проект уже подготовлен, по разграничению полномочий по увековечению памяти мирного населения, пострадавшего от геноцида», – отметила она.

Директор Департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Покровский отметил, что студенты специальности юриспруденция разбирают и инсценируют Нюрнбергский, Токийский и другие судебные процессы. Минпросвещения России внедрило тему «Без срока давности» в информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном», а также включило 19 апреля в календарный план воспитательной работы и исторические профильные смены.

В завершении в Общественной палате РФ состоялась лекция Егора Яковлева – российский историк, публицист, журналист и блогер, редактор директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история». Он презентовал новую книгу, которая появилась благодаря РВИО и Комсомольской правде «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы», в которую включены новейшие исследования документов архивов ФСБ, Госархива, иностранных архивов.

В этом году День единых действий прошел в мультиформатном режиме. Организаторы в регионах проводили авторские мероприятия, посвящённые сохранению памяти о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны.

Каждый организатор тематического мероприятия сможет принять участие во Всероссийском конкурсе «Без срока давности: непокоренные», направив свои авторские разработки.

В Московском доме книги на Новом Арбате прошла презентация изданий, посвященных нацистскому геноциду народов СССР: историк Федор Синицын представил свою новую книгу – «Нацистская оккупация и национальный вопрос», а также 25-томную серию сборников архивных документов «Без срока давности».

Российские и белорусские юные кинематографисты и тележурналисты-победители Международного конкурса подростковых медиаработ «Без срока давности: непокоренные» провели 20 премьер фильмов киноальманаха с одноименным названием. В киноальманах вошло 13 лучших медиаработ конкурса, зрителями которых стали более 2700 школьников России и Белоруссии.

Поисковое движение России запустило акцию «Мы помним», в рамках которой были опубликованы десятки роликов. Поисковики озвучили самые масштабные факты геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ролики транслировались на уличных экранах в регионах, на телевидении, а также в социальных сетях.

В Мордовском государственном педагогическом университете был проведен ряд мероприятий, координатором которых выступил кандидат исторических наук Николай Горячев.

На площадке Российского общества «Знание» состоялся просмотр и обсуждение исторической драмы Владимира Потапова «Крик тишины», повествующей о подвиге жителей блокадного Ленинграда. При поддержке ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» был организован кинопоказ «Без срока давности».

Следующим знаковым мероприятием стала интерактивная лекция «Роль Советского Союза в разгроме фашизма», посвященная осмыслению исторического значения победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Заседание студенческого дискуссионного клуба «Точка зрения» факультета истории и права по теме «Нюрнбергский процесс: уроки истории» затронуло аспекты, касающиеся масштаба и характера преступлений нацистов в отношении мирных жителей оккупированной территории, их правовой оценки с исторической и современной точек зрения.

В Артеке также проходит тематическая смена «Без срока давности» Так, артековцы посетили Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный», в котором нацистами и их пособниками было зверски убито и замучено более 15 тысяч узников лагеря.

О поисковых работах на местах преступлений нацистов и их пособников на территории Крыма рассказали Алексей Бормотов, руководитель направления по реализации военно-исторических проектов Поискового движения России, и Сергей Колосюк, директор Зуйского поселкового историко-краеведческого музея.

Волонтеры Победы провели Всероссийскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто». Добровольцы Саратовской, Нижегородской, Белгородской областей, Ямала и Республики Башкортостан рассказали ученикам историю геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, о важности расследования и признания преступлений нацистов и о возмездии, которое настигло преступников даже спустя десятилетия.

В центре народной культуры города Ейска прошла премьера спектакля «От имени погибших», посвященный трагедии периода нацистской оккупации города – гибели 214 детей-инвалидов детского дома.Эта трагедия стала широко известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами прежде всего благодаря документальной повести Леонида Дворникова «От имени погибших», впервые изданной Ейским музеем в 2016 году. Автор книги – один из воспитанников Ейского детдома, чудом избежавший гибели в душегубке.

Дети из макеевского аматорского театра показали жителям Ростова-на-Дону спектакль об ужасах нацистских концлагерей. Спектакль «Помни имя свое» основан на реальных событиях: по воспоминаниям узницы концлагеря «Освенцим».