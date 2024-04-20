Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
Искусственный интеллект допустили к «Тотальному диктанту»
Искусственный интеллект с названием «Писец» допустили к участию в «Тотальном диктанте»
Разработанная в Новосибирском государственном университете система искусственного интеллекта «Писец» примет участие в «Тотальном диктанте», сообщили в вузе.
«Новая открытая система «Писец»... примет участие в этой ежегодной акции наравне с человеческим интеллектом, и так же, как и другим участникам «Тотального диктанта», ему выставят оценку», – передает сообщение вуза РИА «Новости».
Отмечается, что система «Писец» изначально предназначалась для составления стенограмм заседаний диссертационных советов, однако после модернизации получила возможность распознавать и записывать речь в условиях, аналогичных реальным.
По словам разработчика, «Тотальный диктант» позволит собрать большой статистический материал по ошибкам людей и сопоставить эти ошибки с ошибками речевого «искусственного интеллекта».