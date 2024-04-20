Искусственный интеллект допустили к «Тотальному диктанту»

Искусственный интеллект с названием «Писец» допустили к участию в «Тотальном диктанте»

Tекст: Денис Тельманов

«Новая открытая система «Писец»... примет участие в этой ежегодной акции наравне с человеческим интеллектом, и так же, как и другим участникам «Тотального диктанта», ему выставят оценку», – передает сообщение вуза РИА «Новости».

Отмечается, что система «Писец» изначально предназначалась для составления стенограмм заседаний диссертационных советов, однако после модернизации получила возможность распознавать и записывать речь в условиях, аналогичных реальным.

По словам разработчика, «Тотальный диктант» позволит собрать большой статистический материал по ошибкам людей и сопоставить эти ошибки с ошибками речевого «искусственного интеллекта».