Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
Силы ПВО уничтожили второй за ночь беспилотник над Тульской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили ещt один беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области. Как сообщает региональное министерство по безопасности, инцидент произошел ночью 20 апреля.
«20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны Российской Федерации уничтожен второй БПЛА над Тульской областью», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, что ранее, в ночь на 20 апреля, над регионом был сбит ещё один беспилотник. Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Брянской области. При этом обломки одно из беспилотников попали в хранилище с топливом, начался пожар.