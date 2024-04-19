ВЦИОМ: 84% россиян чувствуют себя счастливыми

Ведущим программы выступила глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. Участники программы обсудили результаты цикла социологических исследований, посвященных институту семьи, проанализировав основные тренды и вызовы.

Выставка «Россия», по словам Михайловой, важна для укрепления семей и национального единства за счет увлекательной информации о жизни других регионов и культур. «Выставка позволяет народам больше узнавать друг о друге. Когда мы говорим о народном единстве и богатстве России за счет многонациональности, то благодаря выставке наш народ может это почувствовать», – заявила она.

Стулова отметила, что выставка стала не только способом проведения «умного досуга», но и возможностью вместе со своей семьей получить новые познавательные впечатления. Кроме того, эксперт отметила, что стенды регионов созданы таким образом, чтобы они были интересны разным поколениям.

Михайлова назвала основные тренды, выявленные во всероссийском исследовании ВЦИОМ. Например, 48% респондентов считают, что лучше знакомиться со второй половиной среди друзей и знакомых, но на практике больше всего супругов нашли друг друга на работе или на учебе – 24%. По мнению эксперта, это очень серьезный вызов к работодателям, и он требует координации усилий НКО, работодателей и государства для формирования благоприятных условий для развития семей и их поддержки.

«Сейчас бизнес реализует это добровольно, но актуальным является разработка льгот и преференций компаниям, которые выделяют средства на поддержку семейных сотрудников», – подчеркнула Михайлова.

Средним возрастом вступления в брак для мужчин признается 28 лет, у женщин – 24 года. Снижаются барьеры со стороны социальной системы. Так, с 2010 по 2020 год фиксируется существенное снижение негативного отношения к браку с человеком другого социального статуса, религии, страны и образовательного уровня, а также с тем, кто ранее состоял в браке.

В числе рисков в рамках позитивных трендов социолог выделила снижение возможности социального влияния на обретение семейного статуса и постепенную утрату влияния традиций и культуры вступления в брак из-за упрощения процедуры его заключения. При этом 76% россиян считают необходимым сохранять и передавать традиции следующим поколениям.

Михайлова отметила, что, по данным опросов, 84% россиян чувствуют себя в той или иной степени счастливыми. Половина опрошенных при этом уверены, что в семьях в идеале должно быть трое и более детей, и только 2% считают идеальной семью с одним ребенком. Кроме того, эксперт проанализировала условия для стабильности и устойчивости семьи, растущую роль семейного воспитания детей, обратила внимание на необходимость усиления роли старшего поколения в воспитании детей и пользование генеалогией как инструментом укрепления связей между большой семьей. В заключение представитель ВЦИОМ выразила мнение, что государство может усилить свою работу за счет упорядочивания различных инструментов поддержки семей в единую систему.