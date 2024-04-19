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    При крушении самолета на Ставрополье пострадали два летчика
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    19 апреля 2024, 09:31 • Новости дня

    Нефть подорожала на ожидании эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Мировые цены на нефть выросли на новых ожиданиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Мировые цены на нефть в пятницу выросли более чем на 1%, трейдеры оценивают конфликт на Ближнем Востоке, предполагая его эскалацию.

    Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.21 подскакивает на 1,42%, достигая 88,32 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,5%, до 83,92 доллара, передает РИА «Новости».

    Инвесторы продолжают оценивать развитие событий на Ближнем Востоке. «Мы продолжаем подчеркивать повышенный риск того, что война будет продвигаться... Поставки нефти могут оказаться под прицелом конфликта», – цитирует Bloomberg аналитиков RBC Capital Markets LLC.

    18 апреля 2024, 20:14 • Новости дня
    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot

    Шольц: НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot

    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС.

    Пресс-конференция транслировалась на телеканале Phoenix. Шольц отметил, что в рамках НАТО есть возможность передать на Украину дополнительные системы Patriot. По его словам, вместе с уже поставляемой системой из Германии общее число ЗРК Patriot, которые могут быть переданы Украине, составит семь, передает РИА «Новости».

    Шольц уточнил, что во время саммита он выступил с соответствующей инициативой.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

    Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно.

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    18 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России

    ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к «деколонизации» России

    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала к «деколонизации» России.

    Соответствующий текст документа опубликован на сайте ПАСЕ. В резолюции говорится, что «ассамблея заявляет о необходимости действий стран Евросоюза в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация РФ является необходимым условием установления демократии», передает «Рен-ТВ».

    Кроме того, ПАСЕ выступила за создание контактной платформы для диалога с «российскими демократическими силами».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что стремление Запада нанести России поражение в конфликте с Украиной связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках. По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России.

    Кроме того, в мае президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России».

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    18 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем

    МИД: Запад игнорирует планы Украины атаковать Крымский мост

    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выразила недовольство отсутствием реакции западных стран на заявления Украины о возможном нанесении удара по Крымскому мосту.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild озвучил планы ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года, передает ТАСС.

    «Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), Форин-офиса (британского МИД – прим. ВЗГЛЯД), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», – подчеркнула Захарова.

    Она сравнила бездействие Запада с тем, как бы отреагировали западные страны, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали планы по подрыву мостов в Германии, Португалии или евротоннеля под Ла-Маншем.

    «Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» – задала риторический вопрос Захарова.

    Напомним, украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

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    18 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

    Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы G7 по поводу российских активов нелепы. Во-первых, Россия сама восстанавливает то, что было разрушено в ходе боев. Во-вторых, пора бы уже заставить «семерку» платить по счетам за их колониальное прошлое, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее «Большая семерка» пригрозила не размораживать российские активы, пока Москва не выплатит Киеву «компенсации».

    «Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

    Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

    Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

    Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

    Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

    Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

    «Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. 

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

    Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    18 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском зоопарке панда Катюша во время игры расцарапала руку и живот сотрудника, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

    В своем Telegram-канале она поделилась фото, на котором кипер показывает полученные раны. «Многие спрашивают, почему мы не тискаем Катюшу. Вот потому и не тискаем. Она просто играла, но ее игры уже опасны», – написала Акулова.

    Ранее сообщалось, что панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. 8 марта панду переселили в большой вольер на территории павильона «Фауна Китая». 9 апреля панда Катюша сбежала из своего вольера.

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    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    18 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Трубопровод взорвался в Харьковской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Харьковской области, пострадал газовый трубопровод, сообщило издание «Страна».

    По данным СМИ, в радиусе 40 метров от места взрыва плавится асфальт, высота столба пламени достигает 70 метров, передает ТАСС.


    О причинах происшествия и местоположении трубопровода не сообщается.

    Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв в многоэтажном доме после того, как мужчина выстрелил из гранатомета.

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    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    18 апреля 2024, 10:53 • Новости дня
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

    Bloomberg: Севморпуть и коридор «Север – Юг» могут сделать Россию центром мировой торговли

    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

    По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

    Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

    Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.

    Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год.

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    18 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине

    Боррель: План Зеленского – единственный путь урегулировать конфликт на Украине

    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского, другого нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что предлагалось много планов, в том числе от Китая, Бразилии, Африки, Латинской Америки, однако все они «исчезли».

    «Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, – это план Зеленского», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    18 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка

    СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на украинского лидера Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.

    «По результатам тесного взаимодействия Службы безопасности [Украины], офиса генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши задержан гражданин Польши», – сообщила СБУ в Telegram-канале, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что задержанный якобы имеет связи с Россией. Следствие полагает, что он намеревался собрать информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка для помощи в организации покушения.

    По данным СБУ, польская прокуратура взяла задержанного под стражу, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб Республике Польша» польского Уголовного кодекса.

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    18 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устанавливается законность пребывания в российской столице жителя одной из стран Закавказья Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины в ходе конфликта из-за парковочного места, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, регистрация в Москве у Аббасова отсутствовала, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что он мог скрыться с места на белой иномарке, из-за парковки которой начался конфликт.

    Ранее ГСУ СК по Москве сообщал, что установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве человека из-за парковочного места. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый является иностранным гражданином.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 апреля 2024, 19:53 • Новости дня
    Генерал МВД дал совет, как прекращать бытовые конфликты

    Генерал МВД Ворожцов дал рекомендации, как вести себя с незнакомцами при возникновении бытовых конфликтов

    Генерал МВД дал совет, как прекращать бытовые конфликты
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Делая замечание нарушителю, необходимо максимально постараться не доводить ситуацию до прямого конфликта, а тем более до физического взаимодействия, потому что любой, даже самый законопослушный водитель может нарваться на неадекватного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя убийство мужчины в ходе конфликта из-за парковочного места в Москве.

    «Практика возникновения конфликтов в местах парковки автотранспорта, к сожалению, достаточно значительна и латентна одновременно. Даже по внешнему наблюдению эти случаи довольно часты, но, к счастью, в большинстве своем они не выходят за рамки словесных перепалок, оскорблений, поэтому до обращения в правоохранительные органы мало когда дело доходит», – говорит Ворожцов, поясняя, что четкой статистики по этому вопросу нет. 

    По словам собеседника, во многих российских регионах, в первую очередь в таких крупных городах, как Москва, вопросы парковки и парковочных мест в полной мере не урегулированы. Более того, жители многоэтажек очень часто сталкиваются с ситуацией, когда придомовая парковка полностью заполнена. А поэтому случается, что водители нарушают правила парковки, что нередко приводит к конфликтам с прохожими, соседями или другими владельцами автотранспорта. Сейчас нет эффективного органа, который мог бы тут же повлиять на нарушителя правил дорожного движения, например, после соответствующей жалобы наблюдающего за теми, кто неправильно паркуется.

    «Поэтому, делая замечание нарушителю, необходимо максимально постараться не доводить ситуацию до прямого конфликта, а тем более до физического взаимодействия, потому что любой, даже самый законопослушный человек может нарваться на неадекватного гражданина. Соответственно, речь должна быть спокойная, вежливая, а в случае обострения ситуации разговор следует немедленно закончить», – рекомендует генерал-майор полиции.

    Он подчеркивает, что в крупных городах от 7 до 12% граждан имеют определенные особенности психологической и психиатрической регуляции поведения. Поэтому стоит держать в голове, что каждый десятый незнакомец может оказаться психически неуравновешенным человеком, способным нанести телесные повреждения.

    Напомним, на юго-востоке Москвы 17 апреля мужчина припарковал автомобиль на тротуаре у дома, из-за чего другой мужчина решил сделать замечание, в результате завязался конфликт. В итоге один из участников ссоры нанес своему сопернику не менее одного удара ножом и сбежал. Пострадавший скончался от полученных повреждений в больнице.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

    19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии. Приказ имел прямое отношение к ключевому для Великой Отечественной разведывательному методу – захвату пленных («языков») противника. Однако как разведка заставляла немецких пленных раскрывать нужные сведения? Вовсе не насилием или угрозами – на это были другие, специальные методы. Подробности

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    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе

    Сотрудники аппарата Совета Европы (СЕ) с российскими паспортами должны быть уволены, потому что якобы дискредитируют эту структуру. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на встрече с генсеком СЕ. В России Либиня-Эгнере объявлена в розыск по делу об уничтожении советских памятников в Прибалтике. Эксперты говорят, что подобные предложения министра не только противозаконны, но и копируют методы нацистов. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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