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Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отметила 15-летие
В Общественной палате в Москве состоялось Юбилейное годовое собрание Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участниками и гостями встречи стали более 250 российских производителей ПО, представители министерств, институтов развития и отраслевых объединений.
На открытии председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская зачитала приветствие президента Владимира Путина участникам Юбилейного годового собрания, отметив, что за прошедшее время Ассоциация укрепила авторитет, объединила под своей эгидой более 280 российских компаний – производителей программных продуктов, стала надежным партнером государства и бизнеса в решении актуальных проблем развития ИТ в России.
Касперская представила достижения Ассоциации за 15 лет и рассказала об актуальных задачах, которые стоят перед отраслевым сообществом.
«Три года назад у нас было 220 компаний. Сейчас у нас уже 283 компании. Мы создали каталог по импортозамещению. Каталог аналогов иностранного программного обеспечения – это был прорывной шаг, потому что на рынке была растерянность. Сейчас он уже большой, объемный, в него включается несколько тысяч программных продуктов», – отметила она.
Председатель правления АРПП добавила, что общий оборот членов сегодня составляет 250 млрд рублей. Суммарная численность сотрудников компаний достигла 60 тыс. человек.
По ее словам, в 2024 году этот показатель достиг 5,5 трлн рублей.
«На 2024 год число ИТ-компаний – более 200 тыс., объем рынка – 5,5 трлн рублей, и количество ИТ-специалистов приближается к миллиону», – подчеркнула она.
Также участников АРПП в формате видеообращения поздравил глава Минцифры России Максут Шадаев.
«ИТ-компании верят в ресурс Ассоциации, это как раз позволяет проводить самые сложные решения и защищать интересы отрасли. Мы всегда находим нужный для отрасли компромисс и проводим эти решения в жизнь. Отрасль от этого получает большие положительные эффекты», – заявил он.
С обзором результатов импортозамещения ПО в 2023 году выступил Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ. Эксперт отметил, что госкомпании сегодня сохраняют лидерство в сегменте госзакупок ПО. В 2023 году ведомства увеличили расходы на закупки российских программных решений, доля закупок отечественного софта госсектором составила 74,9%.
В рамках торжественной части собрания состоялось награждение российских разработчиков почетными грамотами и благодарностями Минцифры. Награды отечественным вендорам вручил замглавы Минцифры России Сергей Кучушев.